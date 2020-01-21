В челябинском вузе, обезглавленном после визита министра, ждут ректора из Екатеринбурга

Новый ректор ЮУрГАУ прибудет в Челябинск в начале февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректором Южно-Уральского аграрного госуниверситете (ЮУрГАУ, Челябинск), где после визита министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева ушел в отставку ректор Виктор Литовченко, станет доктор технических наук из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, Екатеринбург) Сергей Тихонов. Его кандидатура рассматривалась еще летом. Об этом «URA.RU» сообщил источник в вузе.

«Летом Тихонов не стал принимать предложение возглавить университет, — пояснил источник. — Теперь назначение состоится. До 31 января он будет работать на прежнем месте, а с февраля станет проректором вуза. После этого Минсельхоз РФ, учредитель ЮУрГАУ, подготовит приказ о его назначении ректором. В аграрных вузах конкурсы на ректоров не проводятся, руководителей назначает Москва». В пресс-службе вуза пообещали дать комментарий позже.

В УрГЭУ Тихонов руководит кафедрой «Пищевая инженерии» института торговли, пищевых технологий и сервиса. До переезда в Екатеринбург был проректором Уральской академии ветеринарной службы (Троицк), которая осенью 2014 года вошла в состав ЮУрГАУ.

Ранее ЮУрГАУ лишили аккредитации по ряду направлений, по вузу расследуются уголовные дела.