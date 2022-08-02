В смертельном ДТП на тюменской трассе погиб житель Москвы. Фото

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Авария произошла в Ишимском районе на 563-м километре трассы «Иртыш» Фото:

На 563-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Ишимском районе произошло ДТП, в котором погиб 21-летний житель Московской области. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области.

«ДТП с летальным исходом произошло сегодня в восьмом часу утра на 563-м километре федеральной трассы „Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск“ в Ишимском районе. По предварительным данным, автомобиль „Nissan Tiida“, водитель которого заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком „Hino“. В легковом автомобиле ехали отец с сыном, жители Московской области», — указано в сообщении региональной Госавтоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что в результате ДТП 21-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Его отец, который управлял легковушкой, был госпитализирован.

В ДТП на тюменской трассе погиб 21-летний житель Московской области
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На 563-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Ишимском районе произошло ДТП, в котором погиб 21-летний житель Московской области. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. «ДТП с летальным исходом произошло сегодня в восьмом часу утра на 563-м километре федеральной трассы „Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск“ в Ишимском районе. По предварительным данным, автомобиль „Nissan Tiida“, водитель которого заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком „Hino“. В легковом автомобиле ехали отец с сыном, жители Московской области», — указано в сообщении региональной Госавтоинспекции. В ГИБДД уточнили, что в результате ДТП 21-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Его отец, который управлял легковушкой, был госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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