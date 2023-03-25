25 марта 2023

Полковник Кисилев: войска РФ ведут артиллерийские дуэли с ВСУ под Лисичанском

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, пушка, милитари, армия, оружие, милитаризация, артиллерия, z войска
Ранее ВСУ несколько часов обстреливали район Лисичанска, завил Виталий Кисилев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие ведут бои с подразделениями ВСУ под Лисичанском (ЛНР) из артиллерийских орудий с закрытых огневых позиций. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

«В окрестностях Лисичанска идет контрбатарейная обработка территорий противника. Ведется уничтожение малых групп противника», — передает слова Киселева ТАСС. Ранее в администрации Лисичанска сообщили, что в ночь на 25 марта ВСУ несколько часов обстреливали район поселка Березово. В результате обстрела повреждены дома.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации на Украине Россия освободила и присоединила новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Сейчас масштабные бои идет на территории Бахмута (Артемовск). Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кроме того, украинское военное командование в Запорожье продолжает посылать своих солдат в неоправданные атаки, которые также приносят большие потери, рассказал командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун».

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Российские военнослужащие ведут бои с подразделениями ВСУ под Лисичанском (ЛНР) из артиллерийских орудий с закрытых огневых позиций. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев. «В окрестностях Лисичанска идет контрбатарейная обработка территорий противника. Ведется уничтожение малых групп противника», — передает слова Киселева ТАСС. Ранее в администрации Лисичанска сообщили, что в ночь на 25 марта ВСУ несколько часов обстреливали район поселка Березово. В результате обстрела повреждены дома. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских войск являются демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации на Украине Россия освободила и присоединила новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Сейчас масштабные бои идет на территории Бахмута (Артемовск). Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кроме того, украинское военное командование в Запорожье продолжает посылать своих солдат в неоправданные атаки, которые также приносят большие потери, рассказал командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун».
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