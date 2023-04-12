12 апреля 2023

Мирошник: США гонит армию Киева «на убой»

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, ВСУ
США наживаются за счет ВСУ, считает Родион Мирошник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США гонят армию Украины на убой, желая получить прибыль, а Киев постоянно находит предлоги, чтобы оттянуть наступление ВСУ. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Гонят [украинских военнослужащих] именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет», — сказал Мирошник в беседе с РИА Новости. По его мнению, сейчас Киев под любым предлогом пытается оттянуть контрнаступление.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, передает RT. По данным The Washington Post, в Киеве были вынуждены отложить планировавшееся весеннее наступление на Россию из-за дефицита боеприпасов. Позже экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что наступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц из-за дождей на Украине. По его словам, для того, чтобы тяжелая техника поехала в бой, грунт должен быть сухим.

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США гонят армию Украины на убой, желая получить прибыль, а Киев постоянно находит предлоги, чтобы оттянуть наступление ВСУ. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Гонят [украинских военнослужащих] именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет», — сказал Мирошник в беседе с РИА Новости. По его мнению, сейчас Киев под любым предлогом пытается оттянуть контрнаступление. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, передает RT. По данным The Washington Post, в Киеве были вынуждены отложить планировавшееся весеннее наступление на Россию из-за дефицита боеприпасов. Позже экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что наступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц из-за дождей на Украине. По его словам, для того, чтобы тяжелая техника поехала в бой, грунт должен быть сухим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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