Пригожин: до взятия Бахмута осталось 2,5 километра

До полного взятия Бахмута (Артемовска) осталось 2,5 километра. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«В Бахмуте осталось 2,5 километра приблизительно. Штурмануть и город будет взят», — подчеркнул Евгений Пригожин. Соответствующее видео опубликовала его пресс-служба в telegram-канале. Глава ЧВК отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакуют и их командование ежедневно высылает в среднем по 500 человек. Кроме того, Киев использует западную технику.
Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая. В качестве причины он назвал нехватку боеприпасов.
До полного взятия Бахмута (Артемовска) осталось 2,5 километра. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Бахмуте осталось 2,5 километра приблизительно. Штурмануть и город будет взят», — подчеркнул Евгений Пригожин. Соответствующее видео опубликовала его пресс-служба в telegram-канале. Глава ЧВК отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакуют и их командование ежедневно высылает в среднем по 500 человек. Кроме того, Киев использует западную технику. Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая. В качестве причины он назвал нехватку боеприпасов.