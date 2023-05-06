Пригожин: до взятия Бахмута осталось 2,5 километра

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Один штурм отделяет РФ от взятия Бахмута, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

До полного взятия Бахмута (Артемовска) осталось 2,5 километра. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«В Бахмуте осталось 2,5 километра приблизительно. Штурмануть и город будет взят», — подчеркнул Евгений Пригожин. Соответствующее видео опубликовала его пресс-служба в telegram-канале. Глава ЧВК отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакуют и их командование ежедневно высылает в среднем по 500 человек. Кроме того, Киев использует западную технику.

Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая. В качестве причины он назвал нехватку боеприпасов.

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До полного взятия Бахмута (Артемовска) осталось 2,5 километра. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Бахмуте осталось 2,5 километра приблизительно. Штурмануть и город будет взят», — подчеркнул Евгений Пригожин. Соответствующее видео опубликовала его пресс-служба в telegram-канале. Глава ЧВК отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно атакуют и их командование ежедневно высылает в среднем по 500 человек. Кроме того, Киев использует западную технику. Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая. В качестве причины он назвал нехватку боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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