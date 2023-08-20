В России появились государственные соседские чаты

21 августа 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Государственные соседские чаты уже доступны жителям нескольких регионов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На платформе соцсети «Вконтакте» запустили государственные чаты соседей. Об этом журналистам сообщили в Минстрое. «В России появились государственные соседские чаты — Минстрой и Минцифры запускают их на платформе „VK Мессенджера“. Они интегрированы в приложение „Госуслуги.Дом“, которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей», — передают информацию Минстроя журналисты «Известий». В Минцифры эту информацию подтвердили и добавили что в чат «может попасть только проверенный собственник квартиры». Проект уже работает в нескольких регионах страны. Домовые чаты доступны собственникам квартир в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской областях и Санкт-Петербурге.

На платформе соцсети «Вконтакте» запустили государственные чаты соседей. Об этом журналистам сообщили в Минстрое. «В России появились государственные соседские чаты — Минстрой и Минцифры запускают их на платформе „VK Мессенджера“. Они интегрированы в приложение „Госуслуги.Дом“, которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей», — передают информацию Минстроя журналисты «Известий». В Минцифры эту информацию подтвердили и добавили что в чат «может попасть только проверенный собственник квартиры». Проект уже работает в нескольких регионах страны. Домовые чаты доступны собственникам квартир в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской областях и Санкт-Петербурге.