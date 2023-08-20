20 августа 2023

В России появились государственные соседские чаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственные соседские чаты уже доступны жителям нескольких регионов Фото:

На платформе соцсети «Вконтакте» запустили государственные чаты соседей. Об этом журналистам сообщили в Минстрое.

«В России появились государственные соседские чаты — Минстрой и Минцифры запускают их на платформе „VK Мессенджера“. Они интегрированы в приложение „Госуслуги.Дом“, которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей», — передают информацию Минстроя журналисты «Известий». В Минцифры эту информацию подтвердили и добавили что в чат «может попасть только проверенный собственник квартиры».

Проект уже работает в нескольких регионах страны. Домовые чаты доступны собственникам квартир в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской областях и Санкт-Петербурге.

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На платформе соцсети «Вконтакте» запустили государственные чаты соседей. Об этом журналистам сообщили в Минстрое. «В России появились государственные соседские чаты — Минстрой и Минцифры запускают их на платформе „VK Мессенджера“. Они интегрированы в приложение „Госуслуги.Дом“, которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей», — передают информацию Минстроя журналисты «Известий». В Минцифры эту информацию подтвердили и добавили что в чат «может попасть только проверенный собственник квартиры». Проект уже работает в нескольких регионах страны. Домовые чаты доступны собственникам квартир в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской областях и Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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