В Перми следователи занялись делом подозреваемого в нападении на женщин

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело, возбужденное против подозреваемого в нападении на женщин уроженца Свердловской области Евгения Андреева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) по факту совершения преступления в отношении 18-летней жительницы Индустриального района. Подозреваемый был установлен и задержан во время оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Евгений Андреев ранее был судим за особо тяжкое преступление. На данный момент его допросили, и следствие намерено просить суд, чтобы заключить подозреваемого под стражу.
Сотрудники полиции задержали Андреева 21 октября. Во время допроса, снятого на видео, он заявил, что находился в монастыре Перми. Мужчину подозревают в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми.
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