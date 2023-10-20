20 октября 2023

В Перми следователи занялись делом подозреваемого в нападении на женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
СК расследует уголовное дело о нападении на женщин Фото:

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело, возбужденное против подозреваемого в нападении на женщин уроженца Свердловской области Евгения Андреева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) по факту совершения преступления в отношении 18-летней жительницы Индустриального района. Подозреваемый был установлен и задержан во время оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Евгений Андреев ранее был судим за особо тяжкое преступление. На данный момент его допросили, и следствие намерено просить суд, чтобы заключить подозреваемого под стражу.

Сотрудники полиции задержали Андреева 21 октября. Во время допроса, снятого на видео, он заявил, что находился в монастыре Перми. Мужчину подозревают в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми.

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Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело, возбужденное против подозреваемого в нападении на женщин уроженца Свердловской области Евгения Андреева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) по факту совершения преступления в отношении 18-летней жительницы Индустриального района. Подозреваемый был установлен и задержан во время оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в telegram-канале ведомства. Евгений Андреев ранее был судим за особо тяжкое преступление. На данный момент его допросили, и следствие намерено просить суд, чтобы заключить подозреваемого под стражу. Сотрудники полиции задержали Андреева 21 октября. Во время допроса, снятого на видео, он заявил, что находился в монастыре Перми. Мужчину подозревают в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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