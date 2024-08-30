«Убивайте мирное население»: что известно об экс-футболисте Алиеве, призывавшем к расправе над русскими

СК завел дело на экс-футболиста Алиева за призывы к расправе над русскими

30 августа 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В начале 2010 года Александр переехал в московский «Локомотив» Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Недавний пост экс-футболиста Александра Алиева на платформе Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) вызвал широкий резонанс. В своем сообщении он призвал украинские силы к насильственным действиям против мирного населения Курской области. В материале URA.RU — биография Алиева, реакция его семьи и правовые последствия его действий. Биография Алиева Украинский полузащитник и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев родился 3 февраля 1985 года в Хабаровске. Начал заниматься футболом в 12 лет, когда его семья переехала в Курск. Алиев продолжил карьеру в различных клубах, включая «Динамо» Киев и «Анжи» Махачкала. Полузащитник также имел успешную карьеру в составе юношеской и молодежной сборных Украины. Он дебютировал в главной команде страны 6 сентября 2008 года и сыграл 50 матчей, забив шесть голов, включая участие в отборочных матчах к чемпионатам мира и Европы. Экс-футболист «Локомотива» все также не отказался от российского гражданства. Александр представлял Украину на юношеском (до 17 лет) и молодежном (до 20, 21 лет) уровнях Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress Призыв к насилию Недавно Алиев оказался в центре скандала, когда опубликовал видео в соцсетях с призывом украинской армии убивать мирное население Курской области. В своем сообщении экс-футболист заявил: «Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население». Эти слова вызвали резкую реакцию и осуждение как в России, так и за ее пределами. Реакция родителей Проживающая в Курске мать Алиева заявила, что не общается с сыном и не поддерживает связь с ним. «Вообще не держу связь, и все», — передает ее слова telegram-канал Mash. Отец Алиева также подтвердил отсутствие общения с сыном, отметив, что тот не звонит и не поддерживает связь с семьей. Уголовное дело и общественный резонанс В ответ на призывы к насилию Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алиева по статьям 205.2 и 280 УК РФ, подозревая его в публичных призывах к терроризму и экстремизму. В общественном движении «Ветераны России» также выразили требование о привлечении Алиева к ответственности, подчеркивая его российские корни и необходимость справедливого наказания за его действия. Председатель движения Ильдар Резяпов отметил необходимость о внесении Алиева в список экстремистов. В начале 2010 года Александр перебрался в московский «Локомотив», где быстро завоевал любовь болельщиков благодаря мастерскому исполнению стандартных положений Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недавний пост экс-футболиста Александра Алиева на платформе Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) вызвал широкий резонанс. В своем сообщении он призвал украинские силы к насильственным действиям против мирного населения Курской области. В материале URA.RU — биография Алиева, реакция его семьи и правовые последствия его действий. Украинский полузащитник и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев родился 3 февраля 1985 года в Хабаровске. Начал заниматься футболом в 12 лет, когда его семья переехала в Курск. Алиев продолжил карьеру в различных клубах, включая «Динамо» Киев и «Анжи» Махачкала. Полузащитник также имел успешную карьеру в составе юношеской и молодежной сборных Украины. Он дебютировал в главной команде страны 6 сентября 2008 года и сыграл 50 матчей, забив шесть голов, включая участие в отборочных матчах к чемпионатам мира и Европы. Экс-футболист «Локомотива» все также не отказался от российского гражданства. Недавно Алиев оказался в центре скандала, когда опубликовал видео в соцсетях с призывом украинской армии убивать мирное население Курской области. В своем сообщении экс-футболист заявил: «Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население». Эти слова вызвали резкую реакцию и осуждение как в России, так и за ее пределами. Проживающая в Курске мать Алиева заявила, что не общается с сыном и не поддерживает связь с ним. «Вообще не держу связь, и все», — передает ее слова telegram-канал Mash. Отец Алиева также подтвердил отсутствие общения с сыном, отметив, что тот не звонит и не поддерживает связь с семьей. В ответ на призывы к насилию Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алиева по статьям 205.2 и 280 УК РФ, подозревая его в публичных призывах к терроризму и экстремизму. В общественном движении «Ветераны России» также выразили требование о привлечении Алиева к ответственности, подчеркивая его российские корни и необходимость справедливого наказания за его действия. Председатель движения Ильдар Резяпов отметил необходимость о внесении Алиева в список экстремистов.