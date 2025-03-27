Серийный убийца Максим Петров хочет вернуться в Петербург по УДО

Серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», может в скором времени подать ходатайство о условно-досрочном освобождении (УДО) и вернуться в Петербург. Петров был приговорен к пожизненному заключению за серию убийств и грабежей, совершенных в конце 90-х. Об этом сообщает «SHOT».
«Серийный убийца рассматривает возможность подачи на условно-досрочное и в случае положительного решения хочет вернуться в свой родной город Петербург. Он отбыл в исправительной колонии Соликамска „Белый лебедь“ уже 25 лет своего пожизненного срока», — пишет telegram-канал «SHOT».
Максим Петров работал фельдшером и использовал свою профессию для совершения преступлений. Под предлогом оказания медицинской помощи он проникал в дома пенсионеров, делал им снотворные инъекции, после чего осуществлял грабежи. Его первое убийство было совершено в 1999 году, что привело к серии дальнейших жестоких преступлений, включая использование смертельных инъекций и поджоги домов. Всего Петров совершил 11 убийств и 46 грабежей.
Петров был задержан в 2000 году, а вскоре после этого приговорен к пожизненному заключению. Находясь в СИЗО, он пытался обжаловать свой приговор, но без успеха, и в 2004 году был переведен в колонию «Белый лебедь». Так как обвиняемый в серийных убийствах был заключен под стражу в условиях, где каждый день пребывания в СИЗО засчитывается как полноценный день отбывания наказания, он получит право обратиться с ходатайством о досрочном освобождении после отбытия 25 лет. Срок истекает в апреле текущего года. В настоящий момент Петрову 59 лет.
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