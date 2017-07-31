Екатеринбург потеряет генконсульство США

21:38 31 июля 2017 0

Генконсульство США в Екатеринбурге было открыто 31 марта 1994 года и стало первым иностранным диппредставительством в уральской столице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 сентября уральцы могут столкнуться с бессрочными проблемами в оформлении виз для поездки в США. Это будет результатом введения против России американских санкций, на которое руководство нашей страны отреагировало требованием по сокращению штатной численности дипмиссий США в России на 755 человек. Делясь опасениями по поводу грядущих увольнений работники генконсульства США в Екатеринбурге не исключили и возможности закрытия отдельных дипмиссий.

Больше всего в этой истории повезло охране генконсульства — полицейским. Они под сокращение точно не попадут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Дальнейшие решения будут обусловлены стратегией», — туманно намекнул знакомый сотрудник диппредставительства, признавшись, что не посвящен глубоко в планы руководства генконсульства и указания госдепартамента США.

Официально на вопросы о перспективах генконсульства и возможном изменении процедуры выдачи виз американская сторона отвечает централизованно и максимально сухо. «Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения», — сказала «URA.RU» Мария Олсен, официальный представитель посольства США в Москве.

Помимо посольства в России сегодня работает три генконсульства США — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Информация о проведенном сокращении штата этих дипмиссий должна быть предоставлена американцами в МИД России в конце лета. Речь идет как об американских дипломатах, так и российских гражданах, выполняющих техническую работу в генконсульствах и посольстве — таковых, по данным газеты Washington Post, первой сообщившей о готовящемся сокращении числа работников дипмиссий, сегодня в нашей стране порядка 1200 человек.

В случае закрытия генерального консульства США в Екатеринбурге работу потеряют почти 30 человек.

Охраняющих генконсульство сотрудников свердловской полиции сокращение не коснется, так как они не входят в штат дипмиссии. В представительстве МИД в Екатеринбурге, однако, пока не стали ни подтверждать, ни опровергать перспективу возможного закрытия генконсульства.

Генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели сегодня не отвечает на вопросы о судьбе дипмиссии — все коммуникации взяло на себя посольство в Москве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Госдепартамент сейчас будет определять свою штатную численность, смотреть, где ему и что нужнее. Мы не назвали конкретные фамилии, в этой цифре 755 человек — речь шла о штатной численности в целом. Пока нас не уведомили о том, кто уйдет, а кто останется, но до 1 сентября они должны нам всю информацию предоставить», — разъяснил «URA.RU» второй секретарь представительства МИД РФ в Екатеринбурге Рамиль Шамсутдинов.

Тяжелее всего перспективу закрытия генконсульства воспринимают составители рабочих и образовательных программ, предполагающих выезд в США. «Для жителей УрФО обязательным условием вхождения в программу образования за рубежом было собеседование. И теперь подумайте — где его легче проходить свердловчанам или челябинцам — на улице Гоголя в Екатеринбурге или в Москве. Это резкое увеличение расходов, от которого родители, отправлявшие детей на обучение в США, скорее всего, откажутся — выберут просто другие страны, Америка здесь не самую большую долю имеет. А вот для программы „Work & Travel“ — это может быть критично, так как там речь идет о сотнях выезжающих», — пояснила директор екатеринбургского центра «Обучение за рубежом» Ирина Кочергина.

Туроператоры, между тем, предлагают дождаться официальных сообщений, прежде чем делать скоропалительные выводы. «Трудно поверить в упразднение генконсульства в Екатеринбурге: работает оно давно и сегодня просто огромный спрос на визы.

В начале июня в Москве в визовом центре была такая очередь, что москвичей отправляли оформляться в Екатеринбург. Сегодня в Нью-Йорк три рейса в день улетает, и они полные.

Если и сократят что-то, то вот загруженность в Петербурге вызывает вопросы, а Екатеринбург — это все-таки середина России. А если оставят только Москву — то очень неудобно будет и очереди вырастут — например, на рассмотрение тогда не 5, а 10 дней будет уходить, а собеседования ждать придется месяц ориентировочно», — поделилась прогнозом специалист направления США компании Пегас-тур Елена Книгина.

Закрытие американской дипмиссии станет наказанием для российских туристов — для них все станет дороже и дольше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

До 2013 года в американских дипломатах, как носителях языка и источниках информации о стране были заинтересованы и в Библиотеке Главы Екатеринбурга. Здесь на протяжении 19 лет работал Американский информационный центр. Впоследствии сама библиотека была переименована в МБУК «Библиотечный центр „Екатеринбург“», а центр стал частью международного отдела. «Все это из-за тонкостей международных взаимоотношений, как вы понимаете, — пояснил сотрудник библиотеки, не пожелавший представиться. — В 2013 году центр стал англоязычной частью отдела международных проектов, но вся литература англоязычная была сохранена. Сотрудники дипмиссии и госдепа больше не читают лекции и не выступают с презентациями перед посетителями библиотечного центра — это делают только носители языка, обычные граждане той или иной страны, представленной в отделе».

Какими будут ответные действия США в адрес России пока неизвестно. 22 июля посол Сергей Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне и функции временного поверенного в делах РФ в США были возложены на советника-посланника Дениса Гончара. В диплисте посольства РФ в США (Вашингтон) значатся 20 сотрудников. Дипломатический состав генконсульства РФ в Сан-Франциско — 13 российских подданных. Какое количество работников в остальных трех генконсульствах — в Нью-Йорке, Сиэтле, Хьюстоне — на сайтах дипмиссий не указано. Какое количество нанятых в США сотрудников работает в российских дипмиссиях — также не разглашается.