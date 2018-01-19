Водонаева показала, какой пришла на «Дом-2». ФОТО

13:00 19 января 2018 5

Некоторые подписчики Водонаевой сомневаются в натуральности ее внешних данных Фото: Алена Водонаева, «Инстаграм»

Бывшая участница популярной телестройки и уроженка Тюмени показала свое фото 15-летней давности. Алена Водонаева предложила своим подписчикам в Instagram «поностальгировать» и посмотреть, как она выглядела в 18-летнем возрасте.

Водонаева решила опубликовать снимок после того, как некоторые пользователи в комментариях под ее предыдущим фото усомнились в «натуральности» внешних данных знаменитости. Они посчитали, что с момента ее первого появления на телеэкранах она явно прибегала к помощи пластической хирургии.

«И опять среди комментариев на тему, которую мы с вами обсуждаем под предыдущим постом, появились зрители „Дома-2“. Вспоминают, какой я пришла на проект 15 лет назад. Не могу уловить связь их воспоминаний с данным вопросом», — заявила Водонаева и предложила подписчикам не вспоминать о телешоу, а лучше рассказать о собственных достижениях.

«Алена, мне 66 лет. Я знаю тебя с первых дней „Дома-2“. И хочу сказать, что мало того, что КРАСАВИЦА, но ты еще и молодец… Класс! Красивая что тогда, что сейчас!.. Да! Круто же и прямолинейно! Вот поэтому-то я на тебя подписана — никакой фальши!» — восторгается большинство подписчиков Алены Водонаевой.