14:49 15 марта 2018 0

Лидер ЛДПР назвал Челябинскую область самым отравленным регионом Фото: Анна Майорова © URA.RU

На предвыборных дебатах кандидатов в президенты обсудили экологию Челябинска. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своей речи упомянул Томинский ГОК. Тему развил модератор дебатов, журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий начал с заявления о том, что «в Челябинске действительно тяжелейшая проблема с экологией, и губернатор Дубровский на эту тему говорит». Жириновский поддержал Соловьева: «Самый страшный в мире город. Самый! Вся область!» Он рассказал о строительстве Томинского ГОКа в течение четырех лет и назвал регион «самым отравленным».

По словам Соловьева, в городе трудно дышать. Телеведущий отметил, что в Челябинске надо провести экологический аудит, чтобы «спасти жизни людей». Ранее журналист, побывав в южноуральской столице, задался вопросом, что стало с городом. «Пыльно, грязно, мертвые деревья и нечем дышать. Зона экологического бедствия?» — так он описал свои впечатления. При этом в городе Соловьев бывает регулярно и может заметить изменения.

Другие кандидаты стали говорить, что не менее сложные экологические проблемы есть в Норильске, Красноярске, Москве и других городах. «Так как население не хочет вымирать, то поднимает эти проблемы», — подытожил ведущий.

Отметим, на этой неделе Иван Ургант в своем шоу на «Первом канале» пошутил о челябинском смоге. По его словам, в воздухе ощущается резкий химический запах. О проблемах Челябинска в своем послании Федеральному Собранию говорил президент РФ Владимир Путин. В Челябинск также приезжал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. По итогам его визита областные власти готовят соответствующую комплексную программу развития.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьмерых кандидатов — это Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от «Партии Роста» и Григорий Явлинский от «Яблока».