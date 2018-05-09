Более 300 тысяч жителей Уральского-федерального округа (УрФО) прошли 9 мая в колоннах «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.
Участников акции в Екатеринбурге не напугало даже штормовое предупреждение и ливень. Почтить память советских воинов на улицы города вышли более 150 тысяч человек.
В Тюменской области в колонне «Бессмертного полка» прошли 140 тысяч человек. В столице региона на улицы вышли порядка 80 тысяч горожан, в их числе и глава региона Владимир Якушев. Он прошел во главе полка с портретом своего деда Даниила Афтамоновича Якушева и деда своей супруги Петра Алексеевича Тузанкина.
Шествия «Бессмертного полка» также стартовали в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В Сургуте к акции присоединились более 20 тысяч человек. Губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавила шествие в Нижневартовске.