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09 мая 2018
16:22  09 мая 2018 0

В колоннах «Бессмертного полка» на Урале прошли сотни тысяч человек. ФОТО

Акция памяти
Только на улицы Екатеринбурга вышли более 150 тысяч жителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 300 тысяч жителей Уральского-федерального округа (УрФО) прошли 9 мая в колоннах «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Участников акции в Екатеринбурге не напугало даже штормовое предупреждение и ливень. Почтить память советских воинов на улицы города вышли более 150 тысяч человек.

Акция памяти "Бессмертный полк". Екатеринбург, 9мая, бессмертный полк, екатеринбург
На улицы Екатеринбурга вышли более 150 тысяч человек
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области в колонне «Бессмертного полка» прошли 140 тысяч человек. В столице региона на улицы вышли порядка 80 тысяч горожан, в их числе и глава региона Владимир Якушев. Он прошел во главе полка с портретом своего деда Даниила Афтамоновича Якушева и деда своей супруги Петра Алексеевича Тузанкина.

парад. Тюмень необр
В Тюменской области участниками Бессмертного полка стали порядка 140 тысяч человек
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Шествия «Бессмертного полка» также стартовали в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В Сургуте к акции присоединились более 20 тысяч человек. Губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавила шествие в Нижневартовске.

Празднование 9 мая. Сургут
В Ханты-Мансийске жители поддержали акцию и вышли на улицы, чтобы почтить память советских воинов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Виктор Жуков
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