Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, находящийся сейчас в Великобритании, разместил в Instagram неоднозначный «патриотический» снимок, на котором обнимает березку в центре Лондона. Комментаторы воспользовались случаем и начали оставлять шутливые подписи под фото общественного деятеля.
Особенно умилил подписчиков композиционный ряд: бывший мэр Екатеринбурга, одетый в американскую армейскую куртку с символикой США, обнимает «русскую» березку, а на заднем плане на здании вывешен флаг Великобритании. «Вышел в Лондоне на улицу, первое дерево, которое увидел, — береза! Прижался щекой, конечно. Полегчало», — написал Ройзман.
«Ой, разорвут эту фотку недоброжелатели», — написал pochemycho. «100 процентов с собой привез — метит территорию», — отметил страсть Ройзмана к березкам optovik_rus.ru. Кое-кто посоветовал общественнику «в борщ поплакать», а некоторые начали сыпать известными литературными цитатами: «А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму!!!»
«Чего это вы хлеб у Безрукова отнимаете?! Это же он у нас по березкам!» — шутливо возмущается radovatsa_zizni_trydnayarabota. Кто-то вспомнил и страсть Ройзмана к ЗОЖ и утренним пробежкам: «В субботу, в тэн о’клок, жду всех у Биг Бэна, быстро не побежим, потом чаю с пудингами попьем», — написал ural_titanic.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что екатеринбургский экс-градоначальник прочитает в Лондоне лекцию на тему «Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ». Ройзман пообещал, что пообщается с гостями и ответит на вопросы собравшихся. Встреча состоится в четверг, 7 марта, на площадке университета UCL Chandler.