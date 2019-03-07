Ройзман стал объектом шуток из-за неоднозначного снимка в Лондоне. «А в борщ поплакать?» ФОТО

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 09:28
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Заседание городской Думы Екатеринбурга и уход Евгения Ройзмана в отставку, ройзман евгений, жест рукой
Бывший мэр 7 марта прочитает лекцию в местном университетеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, находящийся сейчас в Великобритании, разместил в Instagram неоднозначный «патриотический» снимок, на котором обнимает березку в центре Лондона. Комментаторы воспользовались случаем и начали оставлять шутливые подписи под фото общественного деятеля.

Особенно умилил подписчиков композиционный ряд: бывший мэр Екатеринбурга, одетый в американскую армейскую куртку с символикой США, обнимает «русскую» березку, а на заднем плане на здании вывешен флаг Великобритании. «Вышел в Лондоне на улицу, первое дерево, которое увидел, — береза! Прижался щекой, конечно. Полегчало», — написал Ройзман.

«Ой, разорвут эту фотку недоброжелатели», — написал pochemycho. «100 процентов с собой привез — метит территорию», — отметил страсть Ройзмана к березкам optovik_rus.ru. Кое-кто посоветовал общественнику «в борщ поплакать», а некоторые начали сыпать известными литературными цитатами: «А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму!!!»

«Чего это вы хлеб у Безрукова отнимаете?! Это же он у нас по березкам!» — шутливо возмущается radovatsa_zizni_trydnayarabota. Кто-то вспомнил и страсть Ройзмана к ЗОЖ и утренним пробежкам: «В субботу, в тэн о’клок, жду всех у Биг Бэна, быстро не побежим, потом чаю с пудингами попьем», — написал ural_titanic.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что екатеринбургский экс-градоначальник прочитает в Лондоне лекцию на тему «Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ». Ройзман пообещал, что пообщается с гостями и ответит на вопросы собравшихся. Встреча состоится в четверг, 7 марта, на площадке университета UCL Chandler.

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