На Урале Рособрнадзор предложил учителям ставить двойки чаще

Много хороших оценок — это подозрительно, считают в Рособрнадзоре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представитель Рособрнадзора на педагогическом совещании в Екатеринбурге предложил учителям ставить ученикам двойки чаще. В ведомстве считают, что слишком хорошая статистика успеваемости школьников подозрительна и может стать поводом для внеплановых проверок учебного заведения.

На совещании анонсировалось, что проверки Рособрнадзора станут реже: не раз в три года, а раз в пять лет, передает «Пятый канал». По мнению чиновника, педагоги стали ставить все меньше плохих отметок не из-за того что ученики стали лучше учиться, а потому что беспокоятся о репутации школы, так как учреждения борются за звание образцовых. В Рособрнадзоре считают, что такая гонка и отказ от плохих отметок в итоге негативно сказываются на качестве полученных знаний.

Представитель Рособрнадзора подчеркнул, что «учителей нужно не наказывать, а хвалить за двойки учеников, а школам — оказывать поддержку». Впрочем, в самом ведомстве отметили, что это частное мнение чиновника, выступавшего перед педагогами в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что школьник получил ноль баллов по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки. Бланк с ответами ученика не смогли отсканировать и проверить.