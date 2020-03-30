Новости кризиса 30 марта: повышение выплат безработным россиянам и резкое снижение спроса на нефть

Безработные россияне будут получать пособие на уровне МРОТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть эталонной марки Brent на межконтинентальной бирже составляет 26,3 доллара за баррель (-5,9%), а нефть марки WTI опустилась до 20,13 доллара за баррель (-6,4%), слегка отыграв утреннее падение.

На открытии московской биржи курс доллара превысил 80 рублей, однако на момент публикации он составляет 79,71 рубля (+0,86 к последней сделки 27 марта). Евро торгуется 87,87 рубля (+0,13).

Что происходит в России?

В России увеличили пособие по безработице до уровня МРОТ. Максимальный размер выплаты теперь составит 12 130 рублей, а минимальный — 1,5 тысячи рублей.

Из-за дефицита бюджета, который может возникнуть вследствие экономического кризиса и коронавируса, правительство планирует увеличить продажи ценностей из Госфонда. Речь идет о драгоценных камнях и металлах. Сейчас закон о бюджете разрешает продавать ценности из Госфонда на сумму до 6,5 млрд рублей.

«Ведомости» и «Известия» приостановили выпуск печатных газет до 6 апреля из-за карантина по коронавирусу. Представители изданий сообщили, что сайт будет работать в прежнем режиме. Ограничения, введенные из-за пандемии, сказались и на работе ВГТРК: телекомпания частично заменяет в эфире выпуски информационных передачи развлекательным контентом.

Цена российской нефти марки Urals упала до минимума 1999 года. Цена на топливо упала на 5,51 доллара и теперь оно торгуется по 16,2 доллара за баррель.

Как ситуация в мире?

Названа новая дата летних олимпийских игр в Токио, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут 23 июля 2021 года. Эксперты уже оценили ущерб японской экономики от переноса олимпиады: страна потеряет более 5,8 млрд долларов.

Что пишут о кризисе другие СМИ?

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудят цены на нефть, мировую торговлю и борьбу с коронавирусом, сообщает радио Sputnik.

В марте авиакомпании во всем мире получили кредитов на сумму более 17 млрд долларов . На такие меры они пошли, чтобы укрепить свое положение на рынке после почти полной отмены авиасообщения из-за эпидемии коронавируса. Премьер-министр России назвал сферу авиаперевозок одной из самых пострадавших от пандемии и напомнил, что российские авиакомпании, которые вывозят россиян на родину, получат 1,5 млрд рублей в качестве компенсации.

Спрос на нефть в апреле может снизиться на 20% . Аналитики считают, что нефтяная отрасль переживает двойной кризис. На спрос повлиял распад альянса ОПЕК+, а усугубилось все ограничениями из-за коронавируса (отсутствие авиасообщения, снижение использования личных автомобилей из-за карантина). Эксперты также прогнозируют отрицательные цены на российскую, американскую и канадскую нефть. Рискуют именно территории, которые не имеют выхода к морю.

Что ждать дальше?

Россияне могут потерять до 40% своих доходов из-за сокращения зарплат на фоне экономического кризиса. Сокращения пройдут абсолютно законно, рассказали эксперты. «В России традиционно высокая переменная часть зарплаты [сверх оклада], по статистике она составляет около 40%», — объяснила ведущий научный сотрудник центра трудовых исследований Высшей школы экономики Нина Вишневская. По ее словам, работодатель может сократить эту часть, не нарушая права сотрудника.

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