Соцсети переживают разгар пандемии коронавируса с юмором
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Практически во всех регионах России из-за коронавируса ввели режим полной самоизоляции. Во многих городах люди уже несколько дней сидят дома и выходят на улицу только в крайних случаях — купить еды или выгулять питомца. Карантин затрагивает все больше россиян, и соцсети не устают смеяться над этим. Лучшие шутки и мемы о самоизоляции — в первоапрельской подборке URA.RU.
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