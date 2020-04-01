Соцсети переживают разгар пандемии коронавируса с юмором Фото: соцсети

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Практически во всех регионах России из-за коронавируса ввели режим полной самоизоляции. Во многих городах люди уже несколько дней сидят дома и выходят на улицу только в крайних случаях — купить еды или выгулять питомца. Карантин затрагивает все больше россиян, и соцсети не устают смеяться над этим. Лучшие шутки и мемы о самоизоляции — в первоапрельской подборке URA.RU.

Настало время тех, кто много лет готовился к концу света Фото: соцсети

Москвичам настоятельно советуют забыть о прогулках Фото: Петр Кузнецов, Twitter

Даже самые большие запасы туалетной бумаги могут закончиться Фото: соцсети

Не все россияне готовы променять весенние прогулки на самоизоляцию Фото: соцсети

Китай практически победил коронавирус. Теперь очередь за остальными странами Фото: соцсети

Не каждый покинувший квартиру — нарушитель Фото: соцсети

Предприимчивые россияне сразу отреагировали на дефицит Фото: соцсети

Многим пришлось выкручиавться, перейдя на «удаленку» Фото: соцсети

Соотечественники проявляют бдительность Фото: соцсети

Карантин превратил недостатки в достоинства, а осуждение — в похвалу Фото: соцсети

…люди на самоизоляции спасались от скуки и голода как могли» Фото: соцсети

Космос впервые стал безопаснее Земли Фото: соцсети

Охота на карантинщика Фото: соцсети

Для спасения мира от коронавируса достаточно малого Фото: соцсети