Над чем смеются россияне в разгар самоизоляции. Лучшие шутки и мемы о карантине. ФОТО

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Соцсети переживают разгар пандемии коронавируса с юморомФото: соцсети
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Коронавирус COVID-19

Практически во всех регионах России из-за коронавируса ввели режим полной самоизоляции. Во многих городах люди уже несколько дней сидят дома и выходят на улицу только в крайних случаях — купить еды или выгулять питомца. Карантин затрагивает все больше россиян, и соцсети не устают смеяться над этим. Лучшие шутки и мемы о самоизоляции — в первоапрельской подборке URA.RU.

Настало время тех, кто много лет готовился к концу света
Фото: соцсети
Москвичам настоятельно советуют забыть о прогулках
Фото: Петр Кузнецов, Twitter
Даже самые большие запасы туалетной бумаги могут закончиться
Фото: соцсети
Не все россияне готовы променять весенние прогулки на самоизоляцию
Фото: соцсети
Китай практически победил коронавирус. Теперь очередь за остальными странами
Фото: соцсети
Не каждый покинувший квартиру — нарушитель
Фото: соцсети
Предприимчивые россияне сразу отреагировали на дефицит
Фото: соцсети
Многим пришлось выкручиавться, перейдя на «удаленку»
Фото: соцсети
Соотечественники проявляют бдительность
Фото: соцсети
Карантин превратил недостатки в достоинства, а осуждение — в похвалу
Фото: соцсети
…люди на самоизоляции спасались от скуки и голода как могли»
Фото: соцсети
Космос впервые стал безопаснее Земли
Фото: соцсети
Охота на карантинщика
Фото: соцсети
Для спасения мира от коронавируса достаточно малого
Фото: соцсети
Лучшие направления для отдыха в этом сезоне
Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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