С 1 апреля по 1 сентября протокол составлен в отношении каждого 149 жителя Большого Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей ХМАО чаще всего привлекали и продолжают привлекать к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. Среди регионов Большого Урала в ХМАО за период пандемии протокол составили в отношении каждого 79 жителя.

«ХМАО — каждый 79, Пермский край — 125, Свердловская область — 150, Челябинская — 169, Курганская — 412, Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) — 466», — следует из данных, полученных URA.RU. Сведения по ЯНАО в системе ГАС «Правосудие» отсутствуют. В среднем, по Большому Уралу к ответственности привлекли каждого 149 жителя.

Все протоколы составлены силовиками, сотрудниками МЧС и другими должностными лицами по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Людей по данной статье штрафуют на сумму от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

Несмотря на действующие в регионах послабления, людей продолжают наказывать. Самое низкое снижение по количеству протоколов в ХМАО (5365 в августе и 6257 в июле) и Челябинской области (3404 и 2646). А в Курганской области вновь отмечается рост по количеству привлеченных к ответственности (174 против 151 протокола).

Динамика привлечения людей к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ Фото: Ритис Бараускас

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