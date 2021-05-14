Водитель такси выехал на тротуар Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водитель Uber сбил четырех хористов из Академического хора Пермского Государственного Национального Исследовательского Университета (ПГНИУ) в Санкт-Петербурге. Таксист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар. Об этом сообщает пострадавшая администратор хора Наталья Силина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во время нашей поездки в Санкт-Петербург случилось происшествие. Группа хора попала в ДТП. Мы шли по пешеходной улице, когда услышали громкий хлопок и в нас на полной скорости въехал автомобиль», — пишет Силина в посте. В разговоре с корреспондентом URA.RU она отметила, что два студента после аварии проходят лечение. «Я как раз направляюсь в данный момент к врачу за получением психологической помощи и обследованием. Водителю грозит административный штраф за пьяное вождение. А то, что он в тот момент был на маршруте (его маршрутный лист не закрыт), просто дикость, и нельзя просто так все оставить», — сообщила Силина URA.RU.

ДТП произошло в ночь с 11 на 12 мая у перекрестка улицы Марата и Кузнечного переулка в Санкт-Петербурге. Водитель Uber выехал на тротуар и сбил четырех хористов ПГНИУ, которые там прогуливались. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишут «Невские новости». Получить комментарий в пресс-службе главка корреспонденту URA.RU не удалось — никто не брал трубку. Направлен запрос. Дозвониться до Uber не удалось, в службу поддержки также отправлен запрос.