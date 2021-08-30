ФоРГО назвал регионы-лидеры по уровню жизни в России

Лидером по уровню жизни в РФ является ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лучше всего в России живется в Ямало-Ненецком АО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного Фондом развития гражданского общества.

В исследовании учитывались среднемесячная зарплата, прожиточный минимум и ряд других экономических показателей. Всего проанализировали 30 самых развитых из 85 регионов России. «Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил топ регионов — лидеров по социально-экономическому развитию», — пишут «Известия».

В топ-10 вошли также Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия и другие. Тюменская область оказалась на 14 месте. Замыкают интегральный рейтинг (делят 21 место) Свердловская, Челябинская области, Пермский край и другие.