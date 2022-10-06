Добровольцам создали особые условия в свердловской части для мобилизованных. Видео

06 октября 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В 32-м военном городке Екатеринбурга, куда отправляют мужчин, попавших под частичную мобилизацию, добровольцы имеют более гибкий график, чем те, кто призван по повестке. Таким наблюдением с URA.RU поделился доброволец из Саратова Анатолий (36 лет) в ответ на просьбу описать свой распорядок. Отчасти это подтвердилось разговором с другим военнослужащим — Михаилом из Челябинской области. «Условия [в городке] удовлетворительные. Кормят хорошо, в расположении — кровати, матрасы, одеяла, подушки, то есть все есть, всего хватает. Мой распорядок дня как добровольца выглядит так. В шесть часов-начале седьмого подъем, далее — умыться, почистить зубы, попить кофе, сходить на завтрак. После этого спорт, душ. [Боевой] подготовки пока не было. Насколько я обратил внимание, к добровольцам [здесь] одно отношение — более свободное, к мобилизованным — другое», — рассказал мужчина. В военном городке он уже несколько дней. Попал туда Анатолий интересно: из саратовского военкомата позвонили, сообщили, что в Екатеринбурге «одного человека не хватает». «Поэтому я прибыл сюда. [Что побудило?] Возможность защищать родину. Хочу, чтобы родные жили под мирным небом», — добавил Анатолий. В юности он служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Родные отнеслись к его решению пойти на фронт «с пониманием». 6 октября Анатолия отправляют на сборы в Ростов-на-Дону. Михаил прибыл в военкомат по повестке. И на полигоне был уже три раза за неделю. «Как выглядит мой день? Утром был подъем в шесть часов. Выходим — кто на зарядку, кто не на зарядку, умылись, побрились. В 07:15 идем на завтрак. Пришли с завтрака, собирались ехать на боевое слаживание. Но маленько переигралось. Пошли в клуб — на тестирование у психолога. Пока туда-сюда, время — обед. Вернулись, завершили тестирование и сейчас вот пришли на концерт (в 32-м городке в этот момент выступал Вадим Самойлов — прим. URA.RU). Завтра [6 октября], думаю, часов в девять уедем на полигон», — анонсировал боец. В 2008 году — во время срочной службы в сухопутных войсках — он участвовал в миротворческой миссии РФ в Южной Осетии. Военно-учетная специальность Михаила — водитель (звание — сержант). Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%. Говорят, в первые дни мобилизации условия в 32-м городке вызывали вопросы. Но сейчас, по словам военных, все в норме — в том числе с дисциплиной (с пьющими жестко разобрались) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 32-м военном городке Екатеринбурга, куда отправляют мужчин, попавших под частичную мобилизацию, добровольцы имеют более гибкий график, чем те, кто призван по повестке. Таким наблюдением с URA.RU поделился доброволец из Саратова Анатолий (36 лет) в ответ на просьбу описать свой распорядок. Отчасти это подтвердилось разговором с другим военнослужащим — Михаилом из Челябинской области. «Условия [в городке] удовлетворительные. Кормят хорошо, в расположении — кровати, матрасы, одеяла, подушки, то есть все есть, всего хватает. Мой распорядок дня как добровольца выглядит так. В шесть часов-начале седьмого подъем, далее — умыться, почистить зубы, попить кофе, сходить на завтрак. После этого спорт, душ. [Боевой] подготовки пока не было. Насколько я обратил внимание, к добровольцам [здесь] одно отношение — более свободное, к мобилизованным — другое», — рассказал мужчина. В военном городке он уже несколько дней. Попал туда Анатолий интересно: из саратовского военкомата позвонили, сообщили, что в Екатеринбурге «одного человека не хватает». «Поэтому я прибыл сюда. [Что побудило?] Возможность защищать родину. Хочу, чтобы родные жили под мирным небом», — добавил Анатолий. В юности он служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Родные отнеслись к его решению пойти на фронт «с пониманием». 6 октября Анатолия отправляют на сборы в Ростов-на-Дону. Михаил прибыл в военкомат по повестке. И на полигоне был уже три раза за неделю. «Как выглядит мой день? Утром был подъем в шесть часов. Выходим — кто на зарядку, кто не на зарядку, умылись, побрились. В 07:15 идем на завтрак. Пришли с завтрака, собирались ехать на боевое слаживание. Но маленько переигралось. Пошли в клуб — на тестирование у психолога. Пока туда-сюда, время — обед. Вернулись, завершили тестирование и сейчас вот пришли на концерт (в 32-м городке в этот момент выступал Вадим Самойлов — прим. URA.RU). Завтра [6 октября], думаю, часов в девять уедем на полигон», — анонсировал боец. В 2008 году — во время срочной службы в сухопутных войсках — он участвовал в миротворческой миссии РФ в Южной Осетии. Военно-учетная специальность Михаила — водитель (звание — сержант). Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.