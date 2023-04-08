08 апреля 2023

В Нижневартовске задержали рейс в Екатеринбург на 21 час. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
Из-за задержки пассажиры прибудут в Екатеринбург только 9 апреля в 8:30 Фото:

Рейс по маршруту Нижневартовск — Екатеринбург задержан на 21 час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс 7R-816 авиакомпании «РусЛайн», который должен был вылететь из Нижневартовска в Екатеринбург 8 апреля в 9:30, задержан, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Теперь из-за задержки самолет прибудет в Екатеринбург только в 8:30 9 апреля.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться со справочной аэропорта Нижневартовска. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета, рейс из Нижневартовска вылетит 9 апреля в 6:50. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс по маршруту Нижневартовск — Екатеринбург задержан на 21 час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 7R-816 авиакомпании «РусЛайн», который должен был вылететь из Нижневартовска в Екатеринбург 8 апреля в 9:30, задержан, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Теперь из-за задержки самолет прибудет в Екатеринбург только в 8:30 9 апреля. Корреспонденту URA.RU удалось связаться со справочной аэропорта Нижневартовска. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета, рейс из Нижневартовска вылетит 9 апреля в 6:50. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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