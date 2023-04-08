Рейс по маршруту Нижневартовск — Екатеринбург задержан на 21 час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс 7R-816 авиакомпании «РусЛайн», который должен был вылететь из Нижневартовска в Екатеринбург 8 апреля в 9:30, задержан, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Теперь из-за задержки самолет прибудет в Екатеринбург только в 8:30 9 апреля.
Корреспонденту URA.RU удалось связаться со справочной аэропорта Нижневартовска. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета, рейс из Нижневартовска вылетит 9 апреля в 6:50. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.
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