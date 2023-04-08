В Нижневартовске задержали рейс в Екатеринбург на 21 час. Скрин

09 апреля 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Из-за задержки пассажиры прибудут в Екатеринбург только 9 апреля в 8:30 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рейс по маршруту Нижневартовск — Екатеринбург задержан на 21 час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 7R-816 авиакомпании «РусЛайн», который должен был вылететь из Нижневартовска в Екатеринбург 8 апреля в 9:30, задержан, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Теперь из-за задержки самолет прибудет в Екатеринбург только в 8:30 9 апреля. Корреспонденту URA.RU удалось связаться со справочной аэропорта Нижневартовска. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета, рейс из Нижневартовска вылетит 9 апреля в 6:50. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Рейс по маршруту Нижневартовск — Екатеринбург задержан на 21 час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 7R-816 авиакомпании «РусЛайн», который должен был вылететь из Нижневартовска в Екатеринбург 8 апреля в 9:30, задержан, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Теперь из-за задержки самолет прибудет в Екатеринбург только в 8:30 9 апреля. Корреспонденту URA.RU удалось связаться со справочной аэропорта Нижневартовска. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета, рейс из Нижневартовска вылетит 9 апреля в 6:50. Агентство URA.RU отправило запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.