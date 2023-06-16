Полпред Якушев отметил достижения Тюменской области на ПМЭФ-2023

16 июня 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Ситуация с инвестиционным климатом в субъектах УрФО находится на личном контроле полпреда Владимира Якушева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил заслуги Тюменской области за 2023 год. Речь идет об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. По словам Якушева, системная работа по привлечению инвестиций дает хорошие результаты. Такое заявление уральский полпред сделал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в стенах конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». «В этом году Тюменская область расположилась в тройке лидеров. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Челябинская область заняли 9 и 11 место соответственно. Одного пункта, чтобы войти в число-лидеров, не хватило Курганской области. Регион занял 16-е место», — отметил Якушев на форуме в Санкт-Петербурге. Полпред Якушев убежден в том, что нужно планомерно решать задачи по разным направлениям. «Только так можно создать действительно привлекательные условия для бизнеса и убедить его вкладываться в регион», — говорится в сообщении полпредства. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Мероприятие является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил заслуги Тюменской области за 2023 год. Речь идет об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. По словам Якушева, системная работа по привлечению инвестиций дает хорошие результаты. Такое заявление уральский полпред сделал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в стенах конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». «В этом году Тюменская область расположилась в тройке лидеров. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Челябинская область заняли 9 и 11 место соответственно. Одного пункта, чтобы войти в число-лидеров, не хватило Курганской области. Регион занял 16-е место», — отметил Якушев на форуме в Санкт-Петербурге. Полпред Якушев убежден в том, что нужно планомерно решать задачи по разным направлениям. «Только так можно создать действительно привлекательные условия для бизнеса и убедить его вкладываться в регион», — говорится в сообщении полпредства. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Мероприятие является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.