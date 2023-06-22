В Тюмени ищут сотрудников, чтобы следить за стюардессами ямальской авиакомпании

Авиакомпания «Ямал» ищет тюменцев на должность инспекторов, контролирующих бортпроводников

22 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Новые сотрудники будут следить за тем, чтобы бортпроводники качественно выполняли свою работу Фото: Анна Майорова © URA.RU Авиакомпания «Ямал» зовет на работу тюменцев, которые станут инспекторами: им предстоит контролировать работу бортпроводников и следить за безопасностью в самолетах. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Соискателям обещают зарплату в 100 тысяч рублей. «Вакансия бортпроводник-инспектор. Обязанности: контроль работы бортпроводников, контроль загружаемых на борт грузов, запасов и багажа, предотвращение противоправных действий. Заработная плата — 100 тысяч рублей», — гласит объявление от АК «Ямал» на сайте. Соискатели должны иметь высшее образование и опыт работы от трех лет. Они обязаны иметь навыки по подготовке членов экипажей самолетов, знать требования к их допуску к полетам, а также иметь желание повышать качество услуг, предоставляемых на рейсах авиакомпании. Как ранее писало URA.RU, в аэропорту Надыма пассажирка-инвалид получила травму при посадке на рейс АК «Ямал». По словам дочери пострадавшей, аптечки первой помощи в самолете не оказалось.

Авиакомпания «Ямал» зовет на работу тюменцев, которые станут инспекторами: им предстоит контролировать работу бортпроводников и следить за безопасностью в самолетах. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Соискателям обещают зарплату в 100 тысяч рублей. «Вакансия бортпроводник-инспектор. Обязанности: контроль работы бортпроводников, контроль загружаемых на борт грузов, запасов и багажа, предотвращение противоправных действий. Заработная плата — 100 тысяч рублей», — гласит объявление от АК «Ямал» на сайте. Соискатели должны иметь высшее образование и опыт работы от трех лет. Они обязаны иметь навыки по подготовке членов экипажей самолетов, знать требования к их допуску к полетам, а также иметь желание повышать качество услуг, предоставляемых на рейсах авиакомпании. Как ранее писало URA.RU, в аэропорту Надыма пассажирка-инвалид получила травму при посадке на рейс АК «Ямал». По словам дочери пострадавшей, аптечки первой помощи в самолете не оказалось.