К 300-летию Перми и Екатеринбурга поставили спектакль об уральской душе

28 июля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Спектакль-променад стартует от стен церкви (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Премьера документального спектакля «Про жись» состоится под открытым небом в селе Пыскор Березниковского округа на севере Пермского края. Трагикомедию об уральской жизни поставили к 300-летнему юбилею Перми и Екатеринбурга. Создана она на основе аудиозаписей этнографических экспедиций, сообщают в мэрии Березников. «Реальные голоса наших бабушек и дедушек, которые жили „по правде, и по-людски“, превратили спектакль в атмосферную постановку, которая поможет разгадать душу уральского жителя. Спектакль создан к 300-летнему юбилею Екатеринбурга и Перми», — сообщается на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Показ организуют в форме небольшого променада по селу. Стартует он 5 августа на холме с видом на Каму около церкви Николая Чудотворца. В постановке заняты артисты из Екатеринбурга, а также исполнительницы фольклорно-этнографической студии «Веретия» из Березников.

Премьера документального спектакля «Про жись» состоится под открытым небом в селе Пыскор Березниковского округа на севере Пермского края. Трагикомедию об уральской жизни поставили к 300-летнему юбилею Перми и Екатеринбурга. Создана она на основе аудиозаписей этнографических экспедиций, сообщают в мэрии Березников. «Реальные голоса наших бабушек и дедушек, которые жили „по правде, и по-людски“, превратили спектакль в атмосферную постановку, которая поможет разгадать душу уральского жителя. Спектакль создан к 300-летнему юбилею Екатеринбурга и Перми», — сообщается на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Показ организуют в форме небольшого променада по селу. Стартует он 5 августа на холме с видом на Каму около церкви Николая Чудотворца. В постановке заняты артисты из Екатеринбурга, а также исполнительницы фольклорно-этнографической студии «Веретия» из Березников.