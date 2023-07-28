К 300-летию Перми и Екатеринбурга поставили спектакль об уральской душе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды поселка Ныроб. Чердынский район. Пермский край., романов михаил александрович, ныроб, яма михаила романова, никольская церковь, часовня михаила архангела
Спектакль-променад стартует от стен церкви (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Премьера документального спектакля «Про жись» состоится под открытым небом в селе Пыскор Березниковского округа на севере Пермского края. Трагикомедию об уральской жизни поставили к 300-летнему юбилею Перми и Екатеринбурга. Создана она на основе аудиозаписей этнографических экспедиций, сообщают в мэрии Березников.

«Реальные голоса наших бабушек и дедушек, которые жили „по правде, и по-людски“, превратили спектакль в атмосферную постановку, которая поможет разгадать душу уральского жителя. Спектакль создан к 300-летнему юбилею Екатеринбурга и Перми», — сообщается на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

Показ организуют в форме небольшого променада по селу. Стартует он 5 августа на холме с видом на Каму около церкви Николая Чудотворца. В постановке заняты артисты из Екатеринбурга, а также исполнительницы фольклорно-этнографической студии «Веретия» из Березников.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьера документального спектакля «Про жись» состоится под открытым небом в селе Пыскор Березниковского округа на севере Пермского края. Трагикомедию об уральской жизни поставили к 300-летнему юбилею Перми и Екатеринбурга. Создана она на основе аудиозаписей этнографических экспедиций, сообщают в мэрии Березников. «Реальные голоса наших бабушек и дедушек, которые жили „по правде, и по-людски“, превратили спектакль в атмосферную постановку, которая поможет разгадать душу уральского жителя. Спектакль создан к 300-летнему юбилею Екатеринбурга и Перми», — сообщается на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Показ организуют в форме небольшого променада по селу. Стартует он 5 августа на холме с видом на Каму около церкви Николая Чудотворца. В постановке заняты артисты из Екатеринбурга, а также исполнительницы фольклорно-этнографической студии «Веретия» из Березников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...