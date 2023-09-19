В УрФО выполнили важное поручение Путина

В УрФО установили все зоны затопления и подтопления

19 сентября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Установление зон подтопления обеспечивает безопасность уральцев Фото: Анна Майорова © URA.RU В Уральском федеральном округе выполнили поручение президента России Владимира Путина: установили зоны затопления и подтопления, внесли их в Единый государственный реестр недвижимости. При этом их необходимо и контролировать, чтобы они не представляли угрозу жизни уральцам. Таким мнением поделился полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. «Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них», — подчеркнул Владимир Якушев. Все зоны затопления и подтопления должны были быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, с таким поручением президент России Владимир Путин выступил в 2021 года. В настоящий момент все регионы УрФО поручение выполнили. Так, в Свердловской области таких зон оказалось 3429, Ханты-Мансийском автономном округе — 593, Челябинской области — 324, Тюменской области — 170, Курганской области — 84, Ямало-Ненецком автономном округе — четыре.

В Уральском федеральном округе выполнили поручение президента России Владимира Путина: установили зоны затопления и подтопления, внесли их в Единый государственный реестр недвижимости. При этом их необходимо и контролировать, чтобы они не представляли угрозу жизни уральцам. Таким мнением поделился полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. «Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них», — подчеркнул Владимир Якушев. Все зоны затопления и подтопления должны были быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, с таким поручением президент России Владимир Путин выступил в 2021 года. В настоящий момент все регионы УрФО поручение выполнили. Так, в Свердловской области таких зон оказалось 3429, Ханты-Мансийском автономном округе — 593, Челябинской области — 324, Тюменской области — 170, Курганской области — 84, Ямало-Ненецком автономном округе — четыре.