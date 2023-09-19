В УрФО выполнили важное поручение Путина

В УрФО установили все зоны затопления и подтопления
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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Установление зон подтопления обеспечивает безопасность уральцев Фото:

В Уральском федеральном округе выполнили поручение президента России Владимира Путина: установили зоны затопления и подтопления, внесли их в Единый государственный реестр недвижимости. При этом их необходимо и контролировать, чтобы они не представляли угрозу жизни уральцам. Таким мнением поделился полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

«Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них», — подчеркнул Владимир Якушев. Все зоны затопления и подтопления должны были быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, с таким поручением президент России Владимир Путин выступил в 2021 года.

В настоящий момент все регионы УрФО поручение выполнили. Так, в Свердловской области таких зон оказалось 3429, Ханты-Мансийском автономном округе — 593, Челябинской области — 324, Тюменской области — 170, Курганской области — 84, Ямало-Ненецком автономном округе — четыре.

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В Уральском федеральном округе выполнили поручение президента России Владимира Путина: установили зоны затопления и подтопления, внесли их в Единый государственный реестр недвижимости. При этом их необходимо и контролировать, чтобы они не представляли угрозу жизни уральцам. Таким мнением поделился полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. «Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них», — подчеркнул Владимир Якушев. Все зоны затопления и подтопления должны были быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, с таким поручением президент России Владимир Путин выступил в 2021 года. В настоящий момент все регионы УрФО поручение выполнили. Так, в Свердловской области таких зон оказалось 3429, Ханты-Мансийском автономном округе — 593, Челябинской области — 324, Тюменской области — 170, Курганской области — 84, Ямало-Ненецком автономном округе — четыре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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