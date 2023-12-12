Полпред Якушев призвал чиновников сделать выводы после коммунальных аварий

В УрФО за период морозов произошло 186 коммунальных аварий
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
Не все сети ЖКХ в УрФО выдержали аномальные морозы Фото:

В Уральском федеральном округе за неделю с 4 по 11 декабря, когда были сильные морозы, произошло 186 коммунальных аварий, из них 92 связаны с нарушением электроснабжения, 62 — с подачей тепла и горячей воды. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал чиновников проанализировать случившееся и сделать выводы.

«Особое внимание следует обратить на работу электросетей. За эти несколько морозных дней оборудование достаточно часто выходило из строя, оставляя потребителей без тепла. Причем сбои зафиксированы в разных регионах федерального округа, а это может быть вызвано системными проблемами. Необходимо вместе с представителями муниципалитетов, где произошли такие аварии, проанализировать работу систем электроснабжения, найти слабые места и определить пути решения проблем», — обратился Владимир Якушев к главным федеральным инспекторам регионов УрФО.

Тем более, что впереди сложный период новогодних каникул. И все недоработки перед ним нужно учесть.

В УрФО с 5 декабря началось похолодание. В некоторых регионах температура воздуха опускалась до -40 градусов, некоторые сети ЖКХ не выдерживали нагрузки. В частности, без отопления оставались жители Нижнего Тагила, Верхней Салды, Екатеринбурга.

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В Уральском федеральном округе за неделю с 4 по 11 декабря, когда были сильные морозы, произошло 186 коммунальных аварий, из них 92 связаны с нарушением электроснабжения, 62 — с подачей тепла и горячей воды. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал чиновников проанализировать случившееся и сделать выводы. «Особое внимание следует обратить на работу электросетей. За эти несколько морозных дней оборудование достаточно часто выходило из строя, оставляя потребителей без тепла. Причем сбои зафиксированы в разных регионах федерального округа, а это может быть вызвано системными проблемами. Необходимо вместе с представителями муниципалитетов, где произошли такие аварии, проанализировать работу систем электроснабжения, найти слабые места и определить пути решения проблем», — обратился Владимир Якушев к главным федеральным инспекторам регионов УрФО. Тем более, что впереди сложный период новогодних каникул. И все недоработки перед ним нужно учесть. В УрФО с 5 декабря началось похолодание. В некоторых регионах температура воздуха опускалась до -40 градусов, некоторые сети ЖКХ не выдерживали нагрузки. В частности, без отопления оставались жители Нижнего Тагила, Верхней Салды, Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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