Полпред Якушев призвал чиновников сделать выводы после коммунальных аварий

В УрФО за период морозов произошло 186 коммунальных аварий

12 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Не все сети ЖКХ в УрФО выдержали аномальные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Уральском федеральном округе за неделю с 4 по 11 декабря, когда были сильные морозы, произошло 186 коммунальных аварий, из них 92 связаны с нарушением электроснабжения, 62 — с подачей тепла и горячей воды. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал чиновников проанализировать случившееся и сделать выводы. «Особое внимание следует обратить на работу электросетей. За эти несколько морозных дней оборудование достаточно часто выходило из строя, оставляя потребителей без тепла. Причем сбои зафиксированы в разных регионах федерального округа, а это может быть вызвано системными проблемами. Необходимо вместе с представителями муниципалитетов, где произошли такие аварии, проанализировать работу систем электроснабжения, найти слабые места и определить пути решения проблем», — обратился Владимир Якушев к главным федеральным инспекторам регионов УрФО. Тем более, что впереди сложный период новогодних каникул. И все недоработки перед ним нужно учесть. В УрФО с 5 декабря началось похолодание. В некоторых регионах температура воздуха опускалась до -40 градусов, некоторые сети ЖКХ не выдерживали нагрузки. В частности, без отопления оставались жители Нижнего Тагила, Верхней Салды, Екатеринбурга.

В Уральском федеральном округе за неделю с 4 по 11 декабря, когда были сильные морозы, произошло 186 коммунальных аварий, из них 92 связаны с нарушением электроснабжения, 62 — с подачей тепла и горячей воды. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал чиновников проанализировать случившееся и сделать выводы. «Особое внимание следует обратить на работу электросетей. За эти несколько морозных дней оборудование достаточно часто выходило из строя, оставляя потребителей без тепла. Причем сбои зафиксированы в разных регионах федерального округа, а это может быть вызвано системными проблемами. Необходимо вместе с представителями муниципалитетов, где произошли такие аварии, проанализировать работу систем электроснабжения, найти слабые места и определить пути решения проблем», — обратился Владимир Якушев к главным федеральным инспекторам регионов УрФО. Тем более, что впереди сложный период новогодних каникул. И все недоработки перед ним нужно учесть. В УрФО с 5 декабря началось похолодание. В некоторых регионах температура воздуха опускалась до -40 градусов, некоторые сети ЖКХ не выдерживали нагрузки. В частности, без отопления оставались жители Нижнего Тагила, Верхней Салды, Екатеринбурга.