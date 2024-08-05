Политолог Федор Крашенинников* объявлен в розыск по уголовной статье. Фото

05 августа 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Против иноагента Федора Крашенинникова возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политолог и публицист Федор Крашенинников (внесен Минюстом в список иноагентов) был объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из карточки базы МВД. «Основание розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Федора Крашенинникова. Она находится в базе МВД. *Федор Крашенинников признан в России иноагентом Скриншот базы МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политолог и публицист Федор Крашенинников (внесен Минюстом в список иноагентов) был объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из карточки базы МВД. «Основание розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Федора Крашенинникова. Она находится в базе МВД. *Федор Крашенинников признан в России иноагентом