Против иноагента Федора Крашенинникова возбуждено уголовное дело
Политолог и публицист Федор Крашенинников (внесен Минюстом в список иноагентов) был объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из карточки базы МВД.
«Основание розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Федора Крашенинникова. Она находится в базе МВД.
*Федор Крашенинников признан в России иноагентом
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