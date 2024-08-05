Политолог Федор Крашенинников* объявлен в розыск по уголовной статье. Фото

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Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, крашенинников федор
Против иноагента Федора Крашенинникова возбуждено уголовное дело Фото:

Политолог и публицист Федор Крашенинников (внесен Минюстом в список иноагентов) был объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из карточки базы МВД.

«Основание розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Федора Крашенинникова. Она находится в базе МВД.

*Федор Крашенинников признан в России иноагентом

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Политолог и публицист Федор Крашенинников (внесен Минюстом в список иноагентов) был объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из карточки базы МВД. «Основание розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Федора Крашенинникова. Она находится в базе МВД. *Федор Крашенинников признан в России иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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