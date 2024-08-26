26 августа 2024

Пермский тракт окутал туман

© Служба новостей «URA.RU»
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Плохая видимость почти на 30 километрах трассы
Плохая видимость почти на 30 километрах трассы Фото:

Ночью с 26 на 27 августа на Пермском тракте заметили густой туман. Плохая видимость с 185-го километра по 216-й километр трассы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 185 — км 216 туман, низкая видимость!» — говорится в telegram-канале трассы.

Дорожники призвали водителей быть внимательнее. Помимо этого, при плохой видимости нужно особенно следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию.

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Ночью с 26 на 27 августа на Пермском тракте заметили густой туман. Плохая видимость с 185-го километра по 216-й километр трассы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 185 — км 216 туман, низкая видимость!» — говорится в telegram-канале трассы. Дорожники призвали водителей быть внимательнее. Помимо этого, при плохой видимости нужно особенно следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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