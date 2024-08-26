Пермский тракт окутал туман

Плохая видимость почти на 30 километрах трассы
Ночью с 26 на 27 августа на Пермском тракте заметили густой туман. Плохая видимость с 185-го километра по 216-й километр трассы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 185 — км 216 туман, низкая видимость!» — говорится в telegram-канале трассы.
Дорожники призвали водителей быть внимательнее. Помимо этого, при плохой видимости нужно особенно следить за скоростным режимом и соблюдать дистанцию.
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