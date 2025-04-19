В Царском Селе под Петербургом почти на 90% подорожали билеты

С началом туристического сезона в петербургском Государственном музее-заповеднике «Царское Село» произошло значительное повышение цен на входные билеты. Комплексный билет в Екатерининский дворец и парк подорожал с 800 до 1500 рублей — рост составил почти 90%.
«К началу высокого туристического сезона музейные комплексы под Петербургом пересматривают цены на входные билеты. Самое кардинальное изменение стоимости произошло в ГМЗ „Царское Село“. В музее объясняют повышение увеличением расходов на обслуживание и содержание комплекса Екатерининского дворца и парка», — пишет «Коммерсант». Теперь и для детей 7–14 лет вводится платная категория: 200 рублей за вход в парк и 600 — за посещение дворца.
Повышение вызвало волну недовольства среди жителей Пушкинского района, особенно микрорайона Славянка. Некоторые активисты считают нововведение нарушением прав детей, ведь ранее они могли бесплатно посещать парк и дворец. Местные жители собирают обращения в адрес уполномоченного по правам ребенка и в антимонопольную службу, требуя пересмотра ценообразования.
В пресс-службе ГМЗ «Царское Село» объясняют рост цен увеличением расходов на обслуживание комплекса, в который входят три парка общей площадью более 550 гектаров. По данным музея, только четверть расходов покрывается из бюджета, остальное — за счет платных услуг. Новая цена включает комплексное посещение всех экспозиций дворца, а также экскурсионное сопровождение. Музей сохраняет бесплатные часы посещения парка утром и вечером, а также систему абонементов на 30, 50 и 100 посещений. Для дошкольников вход остается бесплатным, а школьники 7–14 лет могут воспользоваться льготами по Пушкинской карте. Федеральные льготы для отдельных категорий граждан также действуют.
В других пригородных музеях Петербурга повышение цен прошло менее заметно. В Петергофе стоимость билетов осталась прежней: 750 рублей для взрослых, 100 — для младших школьников. Павловск и Гатчина повысили цены незначительно — на 50 рублей. Представители музейной сферы отмечают, что даже с учетом роста, стоимость билетов в крупнейшие музеи Санкт-Петербурга остается ниже, чем в Москве.
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