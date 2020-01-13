На свердловских выборах-2021 ждут повторения московских протестов

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Свердловский парламент рассмотрит в ходе весенней сессии законопроект, способный изменить ход очередных выборов в Заксобрание области и Госдуму. Документ спровоцирует кандидатов на совершение юридических ошибок при заполнении документов и даст избиркомам возможность массово отказывать им в регистрации. Наиболее полезным проект окажется для недобросовестных участников кампании — они получат возможность набрать голоса на волне «черного» пиара.

В Избирательной комиссии Свердловской области обещают усилить разъяснительную работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связи с изменением федерального законодательства свердловские парламентарии обязаны до 2025 года изменить статус порядка 50 городских округов. Как ранее сообщало «URA.RU», они официально станут называться муниципальными округами. Нововведение ограничится сменой правовой формы. Перечень полномочий муниципальных образований, объем финансирования территорий, список оказываемых населению услуг, границы и число муниципалитетов не изменятся.

Ранее планировалось, что реформа стартует в 2023—2024 годах. Но недавно позиция свердловских властей изменилась. Депутаты решили не затягивать работу над документами, приняв их уже в текущем году. Затем местные думы будут должны в кратчайшие сроки внести соответствие изменения в уставы муниципалитетов. Организаторы избирательной кампании-2021 увидели в такой поспешности угрозу для ее легитимности.

Дело в том, что действующее законодательство обязывает всех самовыдвиженцев и представителей большинства партий (за исключением «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Яблока») сдавать для регистрации определенное число подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. На каждом подписном листе указывается как правовая форма муниципалитета, в котором собраны подписи, так и его полное название.

Максим Петлин уверен, что регистрация кандидатов по подписям сегодня практически невозможна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Любая ошибка в подписном листе может привести к признанию его недействительным. Если число забракованных подписей достигнет критической отметки, кандидату отказывают в регистрации. Учитывая, что реформа завершится незадолго да начала выдвижения кандидатов и ее результаты будут доведены не до всех участников кампании, массовых накладок и погрешностей при заполнении документов будет не избежать. Кандидаты будут путаться в правовой форме округов, отмечают оппозиционеры.

«Регистрироваться на выборах по подписям сегодня крайне сложно. Практически невозможно. Это особенно ярко показали события, происходившие в 2019 году на выборах в Мосгордуму и завершившиеся протестными митингами. Запускаемая свердловскими властями муниципальная реформа даст избиркомам еще один дополнительный рычаг для отказа в регистрации оппозиционным кандидатам и партийным спискам. И этим рычагом комиссии наверняка будут активно пользоваться», — уверен член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин.

Представитель другой оппозиционной партии не исключает, что протесты, имевшие место на выборах в Мосгордуму, могут повториться в Свердловской области.

Уральский политтехнолог Алексей Швайгерт считает рост числа ошибок при оформлении подписных листов неизбежным. «Это спровоцирует юридические войны и активизацию технологий по снятию с выборов партий и кандидатов», — заявил он «URA.RU».

«У некоторых участников кампании также появится соблазн использовать реформу в своих целях. Например, соврать избирателям, что лишение статуса городского округа приведет к сокращению финансирования территории и отмене льгот для жителей. Такие кандидаты укажут на якобы виновного в произошедшем. Большинство жителей не разбираются в юридических тонкостях и поверят такому пиару. А использовавшие его кандидаты смогут быстро войти в повестку», — добавил эксперт.

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер призвал отложить запуск реформы: «Если она будет форсироваться, мы введем в 2021 году людей в заблуждение. Зачем спешить в реформой, которая носит исключительно технический характер и не повлияет на жизнь населения?»

Председатель свердловского облизбиркома Владимир Русинов пообещал «URA.RU», что территориальные избирательные комиссии смогут своевременно объяснить кандидатам и избирателям суть нововведений и помочь им избежать ненужных ошибок. О необходимости вести разъяснительную работу заявил и вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько: «Ничего страшного не произойдет. Будем заниматься плановой информационной работой».