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11 мая 2017
11:51  11 мая 2017 0

Тюменский банк оказался в лидерах нового рейтинга

Дмитрий Горицкий. Пресс-конференция президента Запсибкомбанка. Тюмень, горицкий дмитрий
Президент Запсибкомбанка Дмитрий ГорицкийФото: Николай Бастриков © URA.RU

Портал Банки.ру составил второй рейтинг банков, выпускающих национальные карты «Мир». Из 75 организаций, выпускающих карты, Запсибкомбанк расположился на 7 месте.

Банк занимает приличную долю рынка в Уральском регионе. Среди крупнейших российских игроков по объему депозитов населения ПАО «Запсибкомбанк» занимает 37 строчку рейтинга. По информации на 1 апреля 2017 года, объем вкладов составил 65,5 млрд рублей.

«Мало кто знает, но вместо того, чтобы копить мили или литры бензина в бонусной программе одной авиакомпании или АЗС, наш клиент может копить „универсальные“ мили/литры и тратить их на покупку любых авиабилетов (в том числе на оплату всех сборов), заправляться на любой АЗС, покупать продукты, одежду и т. п.» — сообщил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Семен Гринберг
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