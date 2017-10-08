{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
23:02  08 октября 2017 0

Будущий предправления «Открытия» не исключил, что владельцам банка придется вернуть взятые кредиты

Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Владельцы "Открытия" могут столкнуться с новыми трудностямиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
все новости сюжета

Экс-владельцам банка «Открытия», вероятно, придется вернуть взятые кредиты. Такого развития событий не исключает будущий председатель правления финансового учреждения Михаил Задорнов.

Прежним владельцам «Открытия» придется либо погасить кредиты, либо вернуть их банку, предположил Задорнов в интервью Financial Times. Будущий председатель правления «Открытия» пояснил, что существует серьезное смешение сделок между компанией-учредителем (группа «Открытие Холдинг») и банком. Он добавил, что банку, скорее всего, придется избавиться от непрофильных активов, в частности, недвижимости и компании «Архангельскгеолдобыча», которую в мае купили у «Лукойла» за 1,45 млрд долларов. Компания разрабатывает месторождение алмазов в Архангельской области.

«Я не думаю, что у банка будет большое желание к непрофильной деятельности, будь то добыча бриллиантов или строительство офисов», — подчеркнул Задорнов, который возглавит правление банка в конце этого — начале следующего года.

В конце августа Центробанк объявил, что войдет в капитал банка «Открытие» в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. Объем средств, необходимый для докапитализации банка, регулятор оценил в 250-400 млрд рублей.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров