23:02 08 октября 2017 0

Владельцы "Открытия" могут столкнуться с новыми трудностями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-владельцам банка «Открытия», вероятно, придется вернуть взятые кредиты. Такого развития событий не исключает будущий председатель правления финансового учреждения Михаил Задорнов.

Прежним владельцам «Открытия» придется либо погасить кредиты, либо вернуть их банку, предположил Задорнов в интервью Financial Times. Будущий председатель правления «Открытия» пояснил, что существует серьезное смешение сделок между компанией-учредителем (группа «Открытие Холдинг») и банком. Он добавил, что банку, скорее всего, придется избавиться от непрофильных активов, в частности, недвижимости и компании «Архангельскгеолдобыча», которую в мае купили у «Лукойла» за 1,45 млрд долларов. Компания разрабатывает месторождение алмазов в Архангельской области.

«Я не думаю, что у банка будет большое желание к непрофильной деятельности, будь то добыча бриллиантов или строительство офисов», — подчеркнул Задорнов, который возглавит правление банка в конце этого — начале следующего года.

В конце августа Центробанк объявил, что войдет в капитал банка «Открытие» в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. Объем средств, необходимый для докапитализации банка, регулятор оценил в 250-400 млрд рублей.