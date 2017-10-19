Специалисты сервиса «Юла» составили рейтинг доступности жилья. Цены на самые дешевые квартиры зафиксированы в Челябинске. Екатеринбург оказался в числе городов с самыми высокими ценами.
Средняя стоимость квартиры в столице Южного Урала площадью более 50 кв. м — 1,6 млн. рублей. Также в числе городов с самым доступным жильем оказалась Пермь. Аналогичная по параметрам квартира там стоит чуть больше двух млн. рублей.
Екатеринбург в рейтинге занимает четвертое место среди городов с самыми высокими ценами, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Владивостоку. Средняя стоимость квартиры в уральской столице составила 2,74 млн.рублей (по стране — 2,46 млн рублей). Самая дешевая квартира в Екатеринбурге, продававшаяся на «Юле», стоила 500 тысяч рублей (1-комнатная, 38 кв.м) самая дорогая — 17,5 млн. рублей (3-х комнатная, 194 кв. м).