Семью Ирины Шейк засняли на отдыхе в Лос-Анджелесе. ФОТО

Пока папа катал Лею, Ирина несла все вещи
Папарацци поймали супермодель Ирину Шейк с семьей на отдыхе. На опубликованном в Сети снимке молодая мать, ее муж актер Бредли Купер и 10-месячная дочь Лея проводят время на пляже Сансет-Бич в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.
На фото маленькая Лея уже встает на ноги. На других снимках она лежит на животе у отца или смотрит на чайку. «Так мило!», «Она такая совершенная», «Слишком красивая семья», — написали в комментариях.
Ирина Шейк родилась в Еманжелинске Челябинской области. До замужества она встречалась с прославленным футболистом Криштиану Роналду.