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02 февраля 2018
11:11  02 февраля 2018 1

Почти как на Урале! На пляже в Ницце появилась огромная воронка. ФОТО

Большой кратер появился на пляже ЛидоФото: соцсети

На пляже Лидо во французской Ницце образовалась воронка диаметром пять метров. Местные жители обеспокоены необычным явлением, а власти просят население сохранять спокойствие.

Воронка глубиной два метра и диаметром пять метров заполнена мутной водой, она образовалась неподалеку от трамвайных путей, сообщает Nation News. Прохожие строят самые разные версии ее происхождения, подозревая падение метеорита или гейзер. «Не стоит беспокоиться, это природный феномен, который происходит 4 раза в год, а для журналистов — нет, трамвай не пущен в объезд», — написал мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Twitter. В администрации французского города заявили, что причиной появления воронки стал обвал почвы из-за подземных вод, пишет RT. Власти обещают в ближайшее время засыпать впадину.

Образование воронок, иногда весьма впечатляющих размеров, знакомо и жителям Урала. Так, несколько лет назад в Соликамске из-за аварии в шахте появился огромный провал 20 на 30 метров. А в прошлом году ученые рассказали о причинах появления гигантских воронок на Ямале.

Дарья Корчак
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