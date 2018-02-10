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Для вас готова подборка главных тем недели:
Опубликованный в конце января Минфином США «кремлевский список» начал действовать. Даже подготовленным бизнесменам пришлось несладко — их сделки замораживают, детей выгоняют из элитных школ, кредиты не выдают. «URA.RU» рассказывает, чем аукнулся «кремлевский доклад» для российской бизнес-элиты.
Массовая драка кавказцев с бывшими силовиками в ХМАО переросла в серьезный конфликт с перестрелкой. Один из участников побоища получил выстрел в голову, а после происшествия в регионе появилось официальное представительство республики Рамзана Кадырова.
В ближайшее время в России может повториться тяжелейший финансовый кризис 2008 года. «URA.RU» собрало ответы экономистов и аналитиков на семь важных вопросов о том, как спастись от экономического коллапса.
Из Екатеринбургского хосписа выгоняют парализованного больного. Парень был почти до смерти избит подростками, и сейчас его не берут в больницы, ссылаясь на безнадежность ситуации. «URA.RU» рассказывает душераздирающую историю мальчика и матери, не желающих сдаваться.
Сотрудники реабилитационного центра похищали и насильно удерживали там людей. Об этом рассказывают люди, которым недавно удалось освободиться. Сколько зарабатывают на зависимостях, какие издевательства терпят в центре и можно ли организовать оттуда побег — в спецрепортаже «URA.RU».
После рассказа Олега Тактарова о чиновниках и их любовницах на Олимпиаде-2010 разразился настоящий скандал. Атлеты признали, что эта тема волнует многих, потому что элиту на игры пускают всю, без разбора, а спортсменов — нет. Выясняем, как это влияет на получение медалей.