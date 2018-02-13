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13 февраля 2018
11:55  13 февраля 2018 0

Двум уральским регионам выделили сотни миллионов на дороги

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Пермский край и Свердловская область получат миллионы на ремонт и строительство дорогФото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство РФ распределило между 30 российскими регионами 17 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. Значительные суммы получили, в том числе, Свердловская область и Пермский край.

На развитие свердловских дорог выделено 575 млн рублей, следует из распоряжения правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Свердловская область получит эти средства для достижения «целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов». Всего по этой статье выделено 6,82 млрд рублей для 17 субъектов. В Пермский край в тех же целях направят 150 млн рублей, и еще 150 — для реализации программ с использованием государственно-частного партнерства. На финансирование таких проектов средства получит также Хабаровский край — почти пять миллиардов рублей.

Ранее в России предложили еще один способ найти средства для ремонта дорог — обязать регионы восстанавливать автомагистрали за счет штрафов за нарушения ПДД. С 1 января 2019 года штрафы будут поступать в региональные дорожные фонды, сообщала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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