Хакеры атаковали независимых наблюдателей на выборах президента России

19:52 23 февраля 2018 0

Сайт НОМ пытались взломать 70 раз за 12 часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сайт Национального общественного мониторинга (НОМ) уже несколько часов атакуют хакеры. В организации утверждают, что вторжения идут с ip-адресов, расположенных в Швеции и Нидерландах.

Всего специалисты НОМ за последние 12 часов насчитали уже 70 попыток хакеров взломать их сайт nom24.ru, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте». На ресурсе собирается вся информация о возможных нарушениях избирательной кампании, поступающая от активистов.

Как писало «URA.RU», ранее активисты Национального общественного мониторинга завершили двухдневную ревизию Екатеринбурга на предмет нарушений в начавшейся президентской избирательной кампании. Замечания от общественников получили областная и городская избирательные комиссии, а также штаб одной из партий. Сейчас ревизия проводится в Челябинске.