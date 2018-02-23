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23 февраля 2018
19:52  23 февраля 2018 0

Хакеры атаковали независимых наблюдателей на выборах президента России

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Сайт НОМ пытались взломать 70 раз за 12 часовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Сайт Национального общественного мониторинга (НОМ) уже несколько часов атакуют хакеры. В организации утверждают, что вторжения идут с ip-адресов, расположенных в Швеции и Нидерландах.

Всего специалисты НОМ за последние 12 часов насчитали уже 70 попыток хакеров взломать их сайт nom24.ru, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте». На ресурсе собирается вся информация о возможных нарушениях избирательной кампании, поступающая от активистов.

Как писало «URA.RU», ранее активисты Национального общественного мониторинга завершили двухдневную ревизию Екатеринбурга на предмет нарушений в начавшейся президентской избирательной кампании. Замечания от общественников получили областная и городская избирательные комиссии, а также штаб одной из партий. Сейчас ревизия проводится в Челябинске.

Игорь Чукреев
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