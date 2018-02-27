Замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Андрей Шальнев назначен главой фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Его прежний гендиректор Ольга Езикеева перешла на работу советником главы региона Владимира Якушева.
Как сообщается на официальном портале администрации Тюменской области, перед новым руководителем стоит ряд задач. Ведомство Шальнева должно будет запустить так называемую «Фабрику проектов» — подход, при котором для каждого инвестпроекта в регионе будет прорабатываться модель финансирования, а также просчитываться все виды рисков. Также теперь «Инвестиционное агентство Тюменской области» единолично будет привлекать и сопровождать инвесторов (вне зависимости от объёма инвестиций). Раньше эта функция была закреплена за инвестиционным департаментом.
Изменения коснутся и программ поддержки. Так, инвестиционные займы до 50 млн. рублей будут предоставляться под 3% для реализации проектов в обрабатывающих производствах и в сфере услуг, которые определены в качестве приоритетных в городах области. Микрозаймы Фонда микрофинансирования будут выдаваться на реализацию инновационных проектов, а также небольших инвестиционных проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях также под 3% годовых. Кроме того, появятся инвестзаймы для реализации проектов резидентами индустриальных парков Тюменской области, их можно будет получить в размере до 50 млн. рублей под 0% годовых.
До назначения в «Инвестиционное агентство Тюменской области» Шальнев с 2005 года по 2010 работал в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры начальником отдела государственного протокола. С 2011 по 2018 годы — в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области на разных должностях: начальник отдела внешних и межрегиональных связей, начальник управления инвестиционной политики, заместитель директора департамента.