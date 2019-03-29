Вот что значит — радость за команду Фото: telegram-канал НЕЗЫГАРЬ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин с жаром обнял миллиардера Геннадия Тимченко на хоккейном матче ЦСКА — СКА в Москве. Министр обороны России Сергей Шойгу, сидящий рядом, остался без объятий.

В соцсети попала видеозапись из VIP-ложи. Матч прошел на ледовой арене ЦСКА. Пользователи оценили хорошее настроение Сечина. « У Игоря Ивановича, похоже, день прошел отлично», — пишут в Сети. Фотография того, как глава нефтегазовой компании эмоционально обнимает Тимченко, попала в telegram-канал «Незыгарь».

На другом фото Сечин то ли ставит своим коллегам по ложе рожки, то ли показывает знак V (жест, означающий победу). Повод для хорошего настроения у главы «Роснефти» был: Сечин болеет за ЦСКА, который выиграл у СКА со счетом 2:1.

Осенью прошлого года Сечин повеселился в Сочи во время гораздо более официального мероприятия — во время встречи глав России и Египта. Глава «Роснефти» соорудил из драже «Тик-Так» вампирские клыки и хотел напугать министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Глава ведомства оценил шутку и посмеялся вместе с Сечиным.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел на хоккейный матч ЦСКА-СКА в таком хорошем настроении, что начал ставить рожки своим соседям в VIP-ложе pic.twitter.com/Yzsb3oMCXb — URA.RU (@ura_ru) 29 марта 2019 г.