У жителей Екатеринбурга могут начать изымать собственность из-за Универсиады-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные темы за неделю:

Уральские регионы 8 сентября выбирали губернаторов и депутатов. В Курганской области победу одержал врио главы региона Вадим Шумков, а в самом Кургане на три четверти поменялась гордума. В Челябинской области с серьезным отрывом победил Алексей Текслер, а в столице региона к власти пришло новое поколение политиков. Эксперты рассказали, куда исчез протест после единого дня голосования, почему не сбылись страшные прогнозы и выводы об итогах кампании-2019, и каких последствий россиянам стоит ждать после выборов. Кстати, в большинстве регионов в 2020 году ожидается новая смена руководителей.

В свердловском ГУ МВД новый глава. В ведомстве говорят о зачистках кадров после назначения и нововведениях.



В Екатеринбурге гинеколога с 19-летним стажем уволили из-за политических войн. Под сокращение попала и его мать — акушер-гинеколог с 45-летним стажем. Увольнение может быть связано борьбой против команды бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова.



У жителей Екатеринбурга могут начать изымать собственность из-за строительства объектов Универсиады-2023. Местные власти хотят использовать технологию, отработанную во время подготовки Олимпиады в Сочи, когда у несговорчивых собственников земли выкупали принудительно по принятому закону. Кстати, уральские олигархи уже придумали, как заработать миллиарды на спортивном мероприятии.



Урал выбирает своих героев! Екатеринбурге есть как минимум 11 человек, которые влияли на главные общественно-политические события за последний год, и за них теперь не стыдно. Читатели «URA.RU» выберут среди них лучших. Голосуйте за номинантов премии «Политик года».

С начала туристического сезона в Турции погибли 88 россиян. Самым резонансным случаем стала трагедия на курорте в Бодруме, когда рука 12-летней девочки попала в трубу бассейна, малышка впала в кому и умерла. Врач объяснил причины массовых смертей на курортах Турции.

