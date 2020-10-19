Названы регионы-лидеры по темпам распространения COVID-19 в УрФО

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по темпам заболеваемости коронавирусом среди всех субъектов Уральского федерального округа. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 в России. Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область заняли в этом рейтинге вторую и третью строки соответственно.
По данным на 19 октября, коэффициент по заболевшим в регионах Урала на 100 тысяч населения составил:
- в ЯНАО — 3 405,6 (неделю назад — 3 190,0);
- в ХМАО — 1 571,0 (о состоянию на 12 октября он был равен 1 487,2);
- в Тюменской области — 785,6 (неделей раньше показатель фиксировался на отметке 721,9).
Средний показатель по УрФО составил 900,2. Это ниже общего коэффициента по России, который составляет 963,8. По-прежнему в двух регионах Урала — в ЯНАО и ХМАО — число заболевших на сто тысяч населения превышает средние показатели по стране.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области был поставлен очередной рекорд по ежесуточной выявляемости коронавируса в регионе. За последние сутки заболевание подтвердилось у 142 человек. Режим повышенной готовности в области был продлен до 11 ноября.
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