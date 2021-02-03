Прокуратура выбрала наказание для челябинского экс-замгубернатора

3 февраля в Аргаяшском районном суде возобновился процесс по делу о ДТП с участием Андрея Косилова Фото: читатель URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Один год и 10 месяцев лишения свободы просит гособвинение для бывшего вице-губернатора Челябинской области и директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова в рамках уголовного дела о ДТП с его участием. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Также 3 февраля в ходе заседания прокурор предложил удовлетворить в полном объеме поданные к Косилову гражданские иски о компенсации ущерба и на два года лишить его права водить автомобиль.

«Позиция обвинения именно такова. Решение суда станет известно 10 февраля, на которое назначено оглашение приговора», — сообщила URA.RU представляющая интересы семьи, пострадавшей при аварии Анастасии Вяткиной адвокат Наталья Гилева. Косилов не ответил на звонки корреспондента агентства. В данный момент он находится в зале суда, где продолжаются прения сторон.

Ограничение свободы — вид наказания, которое подразумевает, что в случае обвинительного приговора Косилов не сможет менять место жительства и выезжать за пределы Сосновского района Челябинской области, где зарегистрирован, без разрешения контролирующих органов. Объем гражданских исков к экс-чиновнику оценивается в 14 млн рублей.

Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Тяжелее всех пострадала студентка Анастасия Вяткина, проходящая сейчас реабилитацию в свердловской клинике доктора Волковой. С началом судебного процесса Косилов прекратил оплачивать счета за ее лечение, и сейчас это делают меценаты из фонда Святой Екатерины.