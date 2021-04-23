Руководитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка 23 апреля приехал в Челябинск и провел совещание в региональном исполкоме ЕР. Об этом URA.RU сообщили в исполкоме партии.
«Совещание было посвящено подготовке к выборам в Госдуму. На встречу собрались руководители всех пяти штабов по одномандатным округам и кандидаты от ЕР, которых поддерживает партия, а также кандидаты-списочники, — сообщили URA.RU в исполкоме. — Серьезных замечаний со стороны Квитки не было».
Перед руководителем Уральского МКС отчитывались кандидаты-одномандатники, заявившиеся на праймериз ЕР: Владимир Бурматов (Металлургический округ), Владимир Павлов (Челябинский округ), Олег Колесников (Златоустовский округ), Виталий Бахметьев (Магнитогорский округ) и Антон Рыжий (Коркинский округ). Списочников, среди которых был и куратор выборов в Челябинской области от ЕР, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, заслушивать не стали.
В совещании также принял участие вице-губернатор Анатолий Векшин, руководитель областного штаба, занимающий пост первого заместителя секретаря регионального политсовета партии. Из Челябинска Квитка отправится в Курган, где проведет аналогичное совещание. Праймериз «Единой России» состоятся в конце мая, выборы в Госдуму пройдут в сентябре.
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