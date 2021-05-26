Бизнесмена, работавшего на Урале, заподозрили в мошенничестве

Мусорный технолог Сергей Шевченко, хорошо известный в УрФО, задержан по подозрению в мошенничестве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Томской области по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении директора местного филиала ООО «Экология-Новосибирск». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СКР по Томской области. По данным местных СМИ, филиалом руководит Сергей Шевченко, ранее возглавлявший ряд компаний в регионах Урала и Западной Сибири.

В 2020 году томский филиал ООО «Экология-Новосибирск» (принадлежит группе компаний «ВИС») был регоператором по обращению с отходами в нескольких зонах региона. По данным СК, подозреваемый предоставил властям заведомо ложные сведения о понесенных регоператором расходах, что позволило компании получить субсидию в 28 млн рублей из областного бюджета. «Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в следкоме.

В приемной головного офиса ООО «Экология-Новосибирск» на звонки URA.RU не ответили. На сайте компании нет данных о руководителе ее томского филиала, однако местные СМИ в 2020 году сообщали, что организацию возглавлял Сергей Шевченко. Он является технологом в сфере ТКО и хорошо известен на Урале и в Западной Сибири. Шевченко ранее руководил или владел 12 компаниями, зарегистрированными в ЯНАО, ХМАО, Тюменской области, а также в Омской и Ленинградской областях, Алтайском крае и Москве. Юрлица, часть из которых уже ликвидирована, были в основном связаны со сбором и переработкой отходов.