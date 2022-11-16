Instasamka раскрыла дату концертов в России

Instasamka приедет с концертами в Москву и Санкт-Петербург
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Instasamka вернется в Россию с концертами в 2023 году Фото:

Уроженка Тобольска Дарья Зотеева, она же Instasamka, анонсировала список городов, входящих в ее предстоящий тур. Список и даты концертов она опубликовала в своем telegram-канале.

«31 марта 2023 года концерт в Санкт-Петербурге. 1 апреля концерт в Москве», — поделилась Зотеева.

С концертами певица посетит не только Россию, перед этим она выступит в семи городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии. Ближайший концерт исполнительницы состоится 24 ноября.

Ранее Instasamka заявила о том, что не вернется в Россию с концертами. Она вместе со своим возлюбленным переехала в Дубай именно из-за того, что в Москве, по ее словам, невозможно заниматься творчеством.

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Уроженка Тобольска Дарья Зотеева, она же Instasamka, анонсировала список городов, входящих в ее предстоящий тур. Список и даты концертов она опубликовала в своем telegram-канале. «31 марта 2023 года концерт в Санкт-Петербурге. 1 апреля концерт в Москве», — поделилась Зотеева. С концертами певица посетит не только Россию, перед этим она выступит в семи городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии. Ближайший концерт исполнительницы состоится 24 ноября. Ранее Instasamka заявила о том, что не вернется в Россию с концертами. Она вместе со своим возлюбленным переехала в Дубай именно из-за того, что в Москве, по ее словам, невозможно заниматься творчеством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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