Instasamka раскрыла дату концертов в России

Instasamka приедет с концертами в Москву и Санкт-Петербург

16 ноября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Instasamka вернется в Россию с концертами в 2023 году Фото: соцсети Instasamka Уроженка Тобольска Дарья Зотеева, она же Instasamka, анонсировала список городов, входящих в ее предстоящий тур. Список и даты концертов она опубликовала в своем telegram-канале. «31 марта 2023 года концерт в Санкт-Петербурге. 1 апреля концерт в Москве», — поделилась Зотеева. С концертами певица посетит не только Россию, перед этим она выступит в семи городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии. Ближайший концерт исполнительницы состоится 24 ноября. Ранее Instasamka заявила о том, что не вернется в Россию с концертами. Она вместе со своим возлюбленным переехала в Дубай именно из-за того, что в Москве, по ее словам, невозможно заниматься творчеством.

Уроженка Тобольска Дарья Зотеева, она же Instasamka, анонсировала список городов, входящих в ее предстоящий тур. Список и даты концертов она опубликовала в своем telegram-канале. «31 марта 2023 года концерт в Санкт-Петербурге. 1 апреля концерт в Москве», — поделилась Зотеева. С концертами певица посетит не только Россию, перед этим она выступит в семи городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии. Ближайший концерт исполнительницы состоится 24 ноября. Ранее Instasamka заявила о том, что не вернется в Россию с концертами. Она вместе со своим возлюбленным переехала в Дубай именно из-за того, что в Москве, по ее словам, невозможно заниматься творчеством.