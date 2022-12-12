Главного оппозиционера «тюменской матрешки» наградили орденом

12 декабря 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Владимира Сысоева отметили за развитие ЛДПР в регионе Фото: Николай Бастриков © URA.RU Заместитель председателя Тюменской областной думы от оппозиции Владимир Сысоев получил орден ЛДПР. Награждение прошло 12 декабря в Москве на Всероссийском слете партии, расcказал в своем telegram-канале депутат регионального парламента Иван Вершинин. «Владимир Сысоев отмечен орденом ЛДПР. Зампред областной думы, уполномоченный представитель Высшего совета партии в Тюменской области, ХМАО и на Ямале отмечен за активное развитие ЛДПР в регионе», — написал Вершинин. Сам Сысоев в речи на награждении вспомнил, что пришел в ЛДПР 15 лет назад. «За это время многое сделано, и предстоит сделать еще очень много», — отметил политик.

Заместитель председателя Тюменской областной думы от оппозиции Владимир Сысоев получил орден ЛДПР. Награждение прошло 12 декабря в Москве на Всероссийском слете партии, расcказал в своем telegram-канале депутат регионального парламента Иван Вершинин. «Владимир Сысоев отмечен орденом ЛДПР. Зампред областной думы, уполномоченный представитель Высшего совета партии в Тюменской области, ХМАО и на Ямале отмечен за активное развитие ЛДПР в регионе», — написал Вершинин. Сам Сысоев в речи на награждении вспомнил, что пришел в ЛДПР 15 лет назад. «За это время многое сделано, и предстоит сделать еще очень много», — отметил политик.