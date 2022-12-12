Главного оппозиционера «тюменской матрешки» наградили орденом

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Сысоев Владимир, зампредседателя тюменской областной Думы. Тюмень, сысоев владимир
Владимира Сысоева отметили за развитие ЛДПР в регионе Фото:

Заместитель председателя Тюменской областной думы от оппозиции Владимир Сысоев получил орден ЛДПР. Награждение прошло 12 декабря в Москве на Всероссийском слете партии, расcказал в своем telegram-канале депутат регионального парламента Иван Вершинин.

«Владимир Сысоев отмечен орденом ЛДПР. Зампред областной думы, уполномоченный представитель Высшего совета партии в Тюменской области, ХМАО и на Ямале отмечен за активное развитие ЛДПР в регионе», — написал Вершинин.

Сам Сысоев в речи на награждении вспомнил, что пришел в ЛДПР 15 лет назад. «За это время многое сделано, и предстоит сделать еще очень много», — отметил политик.

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Заместитель председателя Тюменской областной думы от оппозиции Владимир Сысоев получил орден ЛДПР. Награждение прошло 12 декабря в Москве на Всероссийском слете партии, расcказал в своем telegram-канале депутат регионального парламента Иван Вершинин. «Владимир Сысоев отмечен орденом ЛДПР. Зампред областной думы, уполномоченный представитель Высшего совета партии в Тюменской области, ХМАО и на Ямале отмечен за активное развитие ЛДПР в регионе», — написал Вершинин. Сам Сысоев в речи на награждении вспомнил, что пришел в ЛДПР 15 лет назад. «За это время многое сделано, и предстоит сделать еще очень много», — отметил политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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