Свердловский рыбак поймал в Курганской области огромную щуку. Фото

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Республика Казахстан. архив., спининг, рыбак в лодке, озеро балхаш, рыбалка на озере
Рыбак уточнил, что трофейную рыбу поймал на жерлицу Фото:

Рыбак из Каменск-Уральского (Свердловская область) Алексей Морозов выловил в реке Исеть (Далматовский район Курганской области) щуку весом более семи килограммов. Фотографией улова счастливец поделился в группе «Каменские рыболовы» во «ВКонтакте».

«Река Исеть, вес 7,200 килограммов», — подписал снимок автор. На вопрос корреспондента Алексей ответил, что рыба была поймана на старых руслах Исети в Далматовском районе (Курганская область). «Для тех мест это довольно редкий экземпляр, река узкая и совсем не глубокая», — сказал рыбак.

Комментаторы от души порадовались за везунчика. «Ахренеть дура!», — написал Павел Дождиков. «Вот это трофей, класс», — одобрил Андрей Качалков. «По щучьему велению, по моему хотению», — процитировал слова из русской народной сказки пользователь Станислав Фотограф.

Ранее роскошным уловом похвастался другой свердловчанин. Рыбак выложил фото щуки, пойманной в пруду под Кушвой. Вес рыбины составил 12 кило.

О таком улове мечтают многие рыбаки
Фото:

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Рыбак из Каменск-Уральского (Свердловская область) Алексей Морозов выловил в реке Исеть (Далматовский район Курганской области) щуку весом более семи килограммов. Фотографией улова счастливец поделился в группе «Каменские рыболовы» во «ВКонтакте». «Река Исеть, вес 7,200 килограммов», — подписал снимок автор. На вопрос корреспондента Алексей ответил, что рыба была поймана на старых руслах Исети в Далматовском районе (Курганская область). «Для тех мест это довольно редкий экземпляр, река узкая и совсем не глубокая», — сказал рыбак. Комментаторы от души порадовались за везунчика. «Ахренеть дура!», — написал Павел Дождиков. «Вот это трофей, класс», — одобрил Андрей Качалков. «По щучьему велению, по моему хотению», — процитировал слова из русской народной сказки пользователь Станислав Фотограф. Ранее роскошным уловом похвастался другой свердловчанин. Рыбак выложил фото щуки, пойманной в пруду под Кушвой. Вес рыбины составил 12 кило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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