Свердловский рыбак поймал в Курганской области огромную щуку. Фото 10 марта 2023 в 12:12 Размер текста - 17 + Рыбак уточнил, что трофейную рыбу поймал на жерлицу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбак из Каменск-Уральского (Свердловская область) Алексей Морозов выловил в реке Исеть (Далматовский район Курганской области) щуку весом более семи килограммов. Фотографией улова счастливец поделился в группе «Каменские рыболовы» во «ВКонтакте». «Река Исеть, вес 7,200 килограммов», — подписал снимок автор. На вопрос корреспондента Алексей ответил, что рыба была поймана на старых руслах Исети в Далматовском районе (Курганская область). «Для тех мест это довольно редкий экземпляр, река узкая и совсем не глубокая», — сказал рыбак. Комментаторы от души порадовались за везунчика. «Ахренеть дура!», — написал Павел Дождиков. «Вот это трофей, класс», — одобрил Андрей Качалков. «По щучьему велению, по моему хотению», — процитировал слова из русской народной сказки пользователь Станислав Фотограф. Ранее роскошным уловом похвастался другой свердловчанин. Рыбак выложил фото щуки, пойманной в пруду под Кушвой. Вес рыбины составил 12 кило. О таком улове мечтают многие рыбаки Фото: группа «Каменские рыболовы» во «ВКонтакте» Рыбак из Каменск-Уральского (Свердловская область) Алексей Морозов выловил в реке Исеть (Далматовский район Курганской области) щуку весом более семи килограммов. Фотографией улова счастливец поделился в группе «Каменские рыболовы» во «ВКонтакте». «Река Исеть, вес 7,200 килограммов», — подписал снимок автор. На вопрос корреспондента Алексей ответил, что рыба была поймана на старых руслах Исети в Далматовском районе (Курганская область). «Для тех мест это довольно редкий экземпляр, река узкая и совсем не глубокая», — сказал рыбак. Комментаторы от души порадовались за везунчика. «Ахренеть дура!», — написал Павел Дождиков. «Вот это трофей, класс», — одобрил Андрей Качалков. «По щучьему велению, по моему хотению», — процитировал слова из русской народной сказки пользователь Станислав Фотограф. Ранее роскошным уловом похвастался другой свердловчанин. Рыбак выложил фото щуки, пойманной в пруду под Кушвой. Вес рыбины составил 12 кило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям