Рыбак из Каменск-Уральского (Свердловская область) Алексей Морозов выловил в реке Исеть (Далматовский район Курганской области) щуку весом более семи килограммов. Фотографией улова счастливец поделился в группе «Каменские рыболовы» во «ВКонтакте».
«Река Исеть, вес 7,200 килограммов», — подписал снимок автор. На вопрос корреспондента Алексей ответил, что рыба была поймана на старых руслах Исети в Далматовском районе (Курганская область). «Для тех мест это довольно редкий экземпляр, река узкая и совсем не глубокая», — сказал рыбак.
Комментаторы от души порадовались за везунчика. «Ахренеть дура!», — написал Павел Дождиков. «Вот это трофей, класс», — одобрил Андрей Качалков. «По щучьему велению, по моему хотению», — процитировал слова из русской народной сказки пользователь Станислав Фотограф.
Ранее роскошным уловом похвастался другой свердловчанин. Рыбак выложил фото щуки, пойманной в пруду под Кушвой. Вес рыбины составил 12 кило.
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