Киев получил первые истребители, ВСУ собрали 80 тысяч солдат у Бахмута: главное к вечеру 23 марта

ВСУ обновили свое вооружение за счет истребителей МИГ-29 от Словакии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Словакия передала Украине четыре истребителя МИГ-29. Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали вокруг Бахмута (Артемовска) свыше 80 тысяч своих солдат. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 марта.
- Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что четыре истребителя МИГ-29 были успешно переданы Украине. Это первые самолеты, которые получил Киев от Запада в принципе.
- Помимо этого, Украина запросила у Финляндии запрос на передачу истребителей F/A-18 Hornet. Для этого Украина, США и Финляндия провели трехстороннее соглашение.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратил внимание, что Украина сосредоточила вокруг Бахмута группировку в более чем 80 тысяч военных. В целом же резерв украинских солдат составляет свыше 200 тысяч бойцов. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский уточнял, что Украина планирует наступление под Бахмутом в ближайшее время.
- Украина планирует обесточить последнюю резервную линию электропередач на Запорожской атомной электростанции (АЭС) с целью провокации. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что данные действия украинские силы планируют провести под видом ремонтных работ.
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